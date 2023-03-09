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    半導體專業「博六生」酒駕被逮 申請不到良民證美國夢泡湯

    陳姓博士生酒駕被逮下場超慘，法官考量他已認錯輕判緩刑。示意圖。（資料照）

    陳姓博士生酒駕被逮下場超慘，法官考量他已認錯輕判緩刑。示意圖。（資料照）

    2023/03/09 11:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀南部某大學的陳姓「博六生」，去年酒駕被逮，一審法官依公共危險罪判他徒刑2月；陳姓男子原本計畫要去美國當交換生，結果因酒駕誤事，害自己申請不到良民證、國科會補助也泡湯，他上訴請求法官輕判，二審法官認為他已知錯，改判緩刑2年。

    判決指出，去年6月4日晚上9點，陳姓男子和友人聚餐後，在高雄鹽埕區交通違規被員警攔查，由於他身上飄出酒味，警方酒測後，發現他酒測值高達0.71，雖然陳男說自己只喝一瓶啤酒，但因酒測值超標，被警方依公共危險罪送辦。

    高雄地院審理時，陳男坦承犯行，被法官判徒刑2月、併罰1萬5千元，得易科罰金；陳男得知判決結果後相當失落，因自己原本計畫今年要去美國加州大學當交換生，結果自己有酒駕前科，申請警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）如果有刑事犯罪紀錄，可能不予核發美國簽證，且國科會的補助也因此泡湯。

    陳男上訴向法官求情，二審法官發現，陳男在就讀博士班6年期間，參與國外學術研討會及發表於國際學術期刊論文達25篇，對於半導體及光通訊領域相關學術研究具有一定能力，且他有意願出國深造自己的學術研究，考量他犯後態度良好，且經過此次教訓應深知悔悟，因此原本刑度不變，但另宣告緩刑2年。

    高市警察局外事科指出，根據規定，陳男一審被判2月徒刑，要等5年後良民證才不會記載他的刑案紀錄，但他二審被宣告緩刑2年，只要等到2年期滿，良民證上就不會記載他曾犯下的酒駕案，等於縮短3年的時間，就能夠順利申請美簽。

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