不甘離婚又懷疑前妻搞曖昧 潑汽油燒死老闆下場出爐

周男潑汽油點火造成黃男燒成重傷，後來傷重死亡，周男（打赤膊）自己也被燒傷。（資料照）

2023/03/08 22:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市周姓男子懷疑前妻與黃姓工廠老闆交往，醋勁大發喝完酒後騎車到黃男租屋處，在屋內先與黃男及前妻大吵，隨即潑汽油縱火，黃男瞬間被燒成火球，傷重死亡，周男自己也被燒傷，南投地院今日將周男依殺人、殺人未遂罪，合併應執行有期徒刑20年，另以不能安全駕駛動力交通工具罪判刑4月。

現年38歲的周姓男子，2020年1月22日跟陳姓妻子離婚，周男與陳女離婚後，陳女在南投市一處家庭工廠從事緞帶加工工作，周男懷疑陳女與黃姓老闆交往，醋勁大發，曾多次前往陳女工作處吵鬧，並曾前往丟雞蛋鬧事，2021年10月，周男不甘心離婚，傳訊息恐嚇陳女，嗆「不要被我遇到」，事後陳女提告家暴，並聲請保護令。

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周男前年12月26日下午獨自喝酒，想到妻子跟他離婚，又懷疑陳女已另結新歡，愈想愈氣，下午2時多騎機車出去，帶著一瓶汽油抵達陳女黃姓老闆的住家兼工廠，進入後即與前妻和黃男大吵，接著朝黃男、陳女及屋內的機台潑灑汽油並點火，陳女跳開，但黃男則全身著火，周男自己也被火燒傷。屋內多數物品燒燬、多處空間受燒燻黑。

南投警方獲報到場，除將傷者受醫，也對周男施以吐氣酒精濃度測試，測得其呼氣中酒精濃度達0.45mg/L。

黃男的頭頸部、前後軀幹及四肢第二至三度燒傷占全身體表面積60%，併雙上肢及胸頸部深度燙傷腔室症候群，經送醫救療，延至數日後身亡。周男坦承酒後騎車，也承認有潑汽油，但否認殺人、放火，南投地院法官從檢方相驗證明書、火災原因調查鑑定書、現場照片，及陳女等人證詞，認定周男潑汽油、點火致人於死。

周男與陳姓前妻育有4名子女，雖承認部分犯行，但一直未與死者黃男的家屬、陳姓前妻及該屋屋主成立調解或賠償損害，南投地院法官就殺人、殺人未遂罪合併量處應執行有期徒刑20 年，酒駕部分以不能安全駕駛動力交通工具罪，判有期徒刑4個月。

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