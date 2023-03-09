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    每場球賽都有「秘密客」監賽 台南地檢：一字馬干擾罰球沒犯罪

    台南地檢署今天與T1聯盟的「台鋼獵鷹」舉辦法治教育訓練，其間有人問SBL聯盟的啦啦隊LuxyGirls，以一字馬干擾球員罰球，算不算干擾比賽的犯罪行為？南檢認為不算。（翻攝YouTube）

    台南地檢署今天與T1聯盟的「台鋼獵鷹」舉辦法治教育訓練，其間有人問SBL聯盟的啦啦隊LuxyGirls，以一字馬干擾球員罰球，算不算干擾比賽的犯罪行為？南檢認為不算。（翻攝YouTube）

    2023/03/09 00:01

    〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署檢察官今天舉辦法治教育訓練，這次的教育訓練對象是職籃T1聯盟的「台鋼獵鷹」球員，檢察官說明，只要聯盟賽事，南檢都會派檢察官當「秘密客」去監賽，查看現場是否有犯罪行為影響比賽，當檢方被問到SBL「彰化柏力力」的啦啦隊LuxyGirls，以一字馬干擾球員罰球，到底算不算干擾比賽的犯罪行為？南檢認為不算。

    今天在南檢禮堂的法治教育訓練，出席的是職籃T1聯盟的「台鋼獵鷹」球員，T1在2021年成立後，常被拿來與半職業籃球聯盟「超級籃球聯賽（SBL）」以及藝人陳建州催生的男子職籃聯盟（PLG）做比較，直到去年，前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟T1聯盟的桃園永豐雲豹球隊，T1才進入大眾視野。

    其實T1聯盟在台南也有一支球隊，是「台鋼獵鷹」，他們的主場在嘉南藥理大學，但今天他們第一次在台南當「客隊」，因為這次主場在台南地檢署，台鋼董事長、總經理錢韋成還有球員共40人，到南檢參加不一樣的訓練，由柯博齡檢察官講授職籃運動員可能涉及的犯罪。

    檢察長葉淑文說，南檢跟許多運動球團有很多互動經驗，以前其他職業運動曾發生球員犯罪，讓這項運動受到打擊，後來檢方發現，職業運動需要跟司法單位相互合作，而台灣職籃在幾年努力下，好不容易有活潑的景象。

    因此，「台鋼獵鷹」的台南主場比賽，南檢都有派檢察官去監賽，其實不只籃球，棒球也有檢察官當「秘密客」，如果發現影響球賽公平或犯罪情況，檢方就會積極偵辦，至於前陣子在SBL賽事中，啦啦隊一字馬影響選手罰球的狀況，是否影響球賽公平或是犯罪，南檢認為沒有犯罪行為。

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