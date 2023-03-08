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    被害少女不只1人！渣男誘嫩妹「射後不理」 躲藏6年落網

    板模工網路結交14歲少女珠胎暗結，遭提告後竟人間蒸發，直到2022年才落網。情境照，與新聞無關。（資料照）

    板模工網路結交14歲少女珠胎暗結，遭提告後竟人間蒸發，直到2022年才落網。情境照，與新聞無關。（資料照）

    2023/03/08 16:19

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市做板模的許男，2016年網路結交14歲少女珠胎暗結，遭少女家屬提告後，許竟人間蒸發，遭發布通緝直到2022年才落網，檢方查出許曾以相同手法誘未成年少女上床獲緩起訴，橋頭地院依「犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」，共3罪處10月徒刑。可上訴。

    判決指出，許男2016年8月網路結識一名14少女，進而成為男女朋友，帶她回住處或到友人住所棲身，兩人先後發生3次性行為，因少女離家未歸，家屬報警尋獲。

    少女父親帶女兒到醫院檢查，發現已懷孕11週，引產胚胎化驗確認生父為許男，許被控略誘，同年10月30日到警局偵訊後就人間蒸發，連法院傳喚均未到，而遭發布通緝直到2022年12月才落網。

    檢方查出，許先前即曾與14歲以上未滿16歲之女子性交行為，經檢察官為緩起訴處分。

    許男到案後與少女家屬以30萬元達成調解，橋頭地院審理認為，被告犯案已有前例，仍不知悔改，顯見被告性觀念有重大偏差雖與被害人家屬達成調解，但僅支付12萬元，其偵查及法院審理多次傳喚未到庭，依「犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪」，共3罪各處有期徒刑6月，應執行10月徒刑。不得易科罰金。

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