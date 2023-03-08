警署長婦女節送玫瑰祝福 強調將致力維護婦女安全的維護

警政署署長黃明昭今逐一送給署內300餘位女性同仁一份健康禮品及玫瑰花，傳遞祝福。（記者邱俊福翻攝）

2023/03/08 12:34

〔記者邱俊福／台北報導〕今天是3月8日國際婦女節，警政署署長黃明昭特別逐一送給署內300餘位女性同仁一份健康禮品及玫瑰花，對全體女性同仁及全國婦女朋友傳遞祝福，並強調跟蹤騷擾防制法以來，全國共受理2084件，受害人女性占九成，這些數據都在提醒，婦女人身安全確為政府部門、警察機關致力維護的要務，也更需社會大眾的重視。

警政署表示，跟蹤騷擾防制法自111年6月1日施行以來，各警察機關透過與檢察官、社政、衛生、教育、勞動等部門組成的緊急應變小組運作，以及專案管制下，據統計至今年1月31日止，全國共受（處）理2084件跟蹤騷擾案件，屬於家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件就有910件，一般關係的性別暴力跟騷案件則有1174件。

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另從被害人及行為人性別分析，被害人以女性1890人（90.7%）為大宗，男性則為194人（9.3%）；行為人以男性1786人（85.7%）為大宗，女性計196人（9.4%），性別不詳者（如網路案件）計102人（4.9%）。

警政署表示，重視婦女安全已是國際趨勢及普世價值，婦女人身安全保護工作的良窳，向為先進國家所重視的進步指標，近期我國婦幼保護法令相繼增修（訂）公布施行，對人權保障、被害人保護及犯罪防治等都有進一步的規範，也賦予警察在婦女人身安全保護上，更大的責任及更積極的角色，未來將持續與婦幼保護網絡單位共同協力，繼續推動及落實各項婦幼保護政策及措施，以確保婦女朋友的安全。

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