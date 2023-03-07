前國安高層劉冠軍盜國安秘帳近2億 士檢估討回近1.3億

劉冠軍盜取國安秘帳近2億元，士檢聯手士林分署透過拍賣劉名下4檔股票，成功討回1億2915萬多元。（本報合成照）

2023/03/07 10:21

〔記者溫于德／台北報導〕國安局前上校出納組長劉冠軍20多年前負責管理秘密經費「奉天專案」基金，卻侵占公款近2億元，士林檢署上月初將劉名下的台積電等4檔股票囑託行政執行署士林分署拍賣，日前已全數賣出，並經扣除相關稅費後，合計成功追徵1億2915萬多元。

1999年劉冠軍利用職務之便，陸續侵占國安專案鉅額經費及孳息，2000年立刻潛逃出境，遭檢方發布通緝在案，劉至今仍未到案。

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不過，士檢鍥而不捨運用刑法沒收新制規定，向士林地院聲請單獨宣告沒收劉冠軍及其妻子名下的財產並追徵價額，士院日前已裁定沒收劉的未扣案犯罪所得1億5404萬5007元，若無法沒收或不宜執行沒收，則追徵其價額，全案確定。

士檢即依裁定，除自行查扣劉冠軍帳戶內的存款外，另將劉名下4檔上市（櫃）股票，包括台積電20萬8309股、聯電19萬837股、華邦電46萬3669股、云辰9萬9858股，共96萬2673股，囑託士林分署執行拍賣。

士林分署考量這些股票存在集保帳戶多達20多年，收案後第一時間緊急啟動追徵劉冠軍集保帳戶內股票，將多年來所生股息股利一併查扣，同時與士檢及國安局開會就委賣細節取得共識後，隨即委託台銀綜合證券股份有限公司鳳山分公司代為變賣。

其中，台積電目前每股單價已逾500元，考量每日投資人委託交易的額度有限，且為避免大量一次賣出導致股價波動過劇，台銀證券分5個營業日分批完成變賣，每股成交價都維持在當日平均行情之上。

士林分署說，最後經扣除相關稅費後，實際取得款項為1億2904萬6531元，連同扣收部分股票的減資款11萬954元，合計已先成功追徵1億2915萬7485元。

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