外洩勞檢資訊、詐領9筆特別費 台北市前勞動局長陳信瑜起訴

台北市前勞動局長陳信瑜。（資料照，記者錢利忠攝）

2023/03/07 10:18

首次上稿 09:17

更新時間 10:18

〔記者錢利忠／台北報導〕前台北市勞動局長陳信瑜涉嫌於任內不實核銷特別費，除用來買紅酒、名牌外套，連假日家人用餐、逛誠品買東西都以「因公支用特別費慰勞同仁餐飲」等名義核銷，總計不實報銷9筆合計2萬2656元；此外，她還涉嫌洩露勞檢「鏡電視」資訊給民眾黨立委；台北地檢署今天（7日）依違反貪污治罪條例之利用職務機會詐領財物及刑法洩密等罪將陳女起訴。

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針對涉嫌外洩鏡電視勞檢資訊的部分，起訴書提及，陳信瑜明知被勞檢機關的內部資料，屬於政府資訊公開法所規定應限制公開的文書，且勞檢當時尚未結束，仍於2022年3月9日下午8時23分，將鏡電視的勞檢資料透過LINE傳給民眾黨立委蔡壁如，蔡隨即轉傳給同黨立委賴香伶，並由賴香伶辦公室人員製作「政治力介入鏡新聞NCC主委護航到底，民主國家之恥」的記者會資料，此部分涉及刑法洩密罪。

至於陳信瑜涉嫌詐領特別費的部分，2020年4月7日晚上6時54分，陳信瑜於新北市林口住家附近的家樂福超市花1131元，購買養樂多、黃尾袋鼠紅酒、貝禮詩香甜奶酒、小磨坊八角粒、香瓜梨（人蔘果）、肉桂粉等自家用的食材；4月8日購買打拋風味豬肉飯、鮮綠萵苣沙拉、糖心溫泉蛋、來一客牛肉蔬菜、冷藏烤地瓜，總計184元；2筆帳單的發票上均手寫註記「局長室會議用」，以「因公支用特別費慰勞同仁餐飲」名義，向勞動局會計室核銷1315元。

2020年4月12日下午12時31分，陳信瑜又前往林口住家附近的林口三井OUTLET，在戶外服飾品牌Columbia專櫃，花了8290元購買自己與小孩的外套，品項為「女保暖長版防撥外套」、「童保暖連帽外套」，竟在發票上手寫註記「贈高市國際家具發展協會理事長禮物」，並以此名目報銷公帳。

同年4月17日晚上9時33分，陳信瑜於林口住家附近的四川火鍋用餐，消費1539元，也指示機要秘書在收據上，不實手寫「與局長室同仁用餐」報銷款項。4月29日晚上8時1分，也是在林口住處附近的康是美門市，花費5844元購買「落建外用溶液2%三入裝」、「御姬賞Q彈膠原飲6入」、「我的健康日記SPF淨皙精」、「澳佳寶葡萄籽OPC錠狀食」、「吉斯邁炫案減壓鞋墊」、「美源花果香快速染髮霜4R」、「落建保濕豐厚洗髮乳」等自用物品，並不實記載「因公支用特別費致贈有關社會人士禮品$5844元」名目，交給會計室核銷。

同年5月10日下午3時10分，陳因母親節前往高雄市前鎮區的台鋁韓式燒肉聚餐，消費1208元，並指示機要秘書手寫及不實註記「局長請局長室同仁吃飯」，用以報銷。5月24日下午1時59分，陳於周日休假返回高雄期間，與丈夫等家人至高雄市苓雅區的無老鍋火鍋店用餐，3人消費4017元，事後以手寫註記，並以「因公支用特別費與有關社會人士餐敘（台灣石油工會副理事長、中石化工會理事長）」名目報帳。

同年10月28日下午1時30分至下午3時30分，陳於私人休假期間，前往北市信義區永心鳳茶信義店，消費627元，涉嫌不實手寫註記「與市政顧問餐敘」核銷款項。

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