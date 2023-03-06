借酒澆愁醉倒離家500公尺外 警聆聽開導後送他回家

55歲張姓男子因家庭負擔太重，只好借酒澆愁卻醉倒在離家500公尺外，桃市警大園分局草漯派出所員警到場，聽他訴苦後，將他平安送回家。（記者陳恩惠翻攝）

2023/03/06 23:42

〔記者陳恩惠／桃園報導〕家住桃園觀音區55歲張姓男子，由於家有4名兒女要養，和妻子2人天天打零工仍入不敷出，昨（5日）晚扛不住壓力，獨自外出借酒澆愁，最後卻醉倒在離家500公尺外的路邊瑟瑟發抖，桃市警大園分局草漯派出所員警獲報前往關心，不僅聽他訴苦，也關懷開導他，最後張男心情逐漸平復，由員警將他平安送回家。

大園分局表示，草漯所昨晚8點接獲報案，指稱觀音區長春街人行道上，有名滿頭白髮的男子蜷縮身體倒在路邊不停發抖，口中還不斷念念有詞、精神恍惚疑似喝醉酒，副所長包銘弁、警員劉冠廷獲報立即前往關心。

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張男見到員警後，彷彿找到情緒發洩的出口，向警方表示自己有四個兒女要養，他和太太靠著打零工維生，雖然有領取低收入戶補助，但仍然是入不敷出，經濟重擔壓得他喘不過氣，又沒有人可以訴苦，不知該怎麼辦只能借酒澆愁。

員警見當時天色已晚、視線不佳，擔心張男獨自回家會有危險，便將他攙扶上車護送返家，途中也對張男進行關懷開導，讓他心情回復平穩，張男語帶哽咽向員警道謝，非常感謝警方聽他訴苦。

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