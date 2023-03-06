小琉球國中生烙人圍毆同學 18人遭函送法辦含13未成年

琉球鄉日前傳出國中生烙人圍毆同屆同學事件。（警方提供）

2023/03/06 23:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉日前驚傳圍毆案件，加害人和被害人不僅皆未成年，還是同校同屆同學，警方今天公佈移送畫面，強調全案依刑法聚眾鬥毆罪、傷害、毀損罪及社會秩序維護法函送屏東地檢署偵辦。

1名15歲的蔡姓少年於3月4日下午1時許在家長陪同下到東港分局琉球分駐所報案，全身是傷的他指稱，於3月3日21時30分左右，於花瓶岩旁空地遭多人毆打成傷，全身有多處受創，包括額頭、顏面、右髖部等處都有挫傷。

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警方詢問發現，與蔡男同校的黃男，兩人為同校同屆學生，因故早有嫌隙，當天黃姓少男邀約蔡姓少男至琉球鄉花瓶岩旁空地談判，惟黃男早已邀集許多人助陣。

警方調查，兩人談判並不順利，一言不合即大打出手，但黃男所邀集的10多人一湧而上徒手群毆蔡男，雙方肢體衝突後，黃男仍不罷休，再持球棒砸毀蔡男所騎乘的電動腳踏車，黃男為首的18人在涉案後隨即離開現場。

蔡男遭毆打後身體多處受到挫傷，但直到母親陪同就醫後，才至琉球分駐所報案，本案於當天即調查並將犯嫌全數通知到案，於偵詢後依相關犯罪事實將黃男等18人函送屏東地檢署偵辦，由於18人中有13人皆未成年，製作筆錄則由監護人陪同。

東港警分局表示，民眾如有相關糾紛，應尋求正當管道，警方絕不容許民眾私刑鬥毆挑戰警方執法決心，影響社會治安，另呼籲民眾如發現任何不法暴力行為，請撥打110報案專線，防制不法行為發生。東港分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，於暴行鬥毆等違法情事，絕對依法究辦，絕不寬貸。

琉球鄉日前傳出國中生烙人圍毆同屆同學事件。（警方提供）

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