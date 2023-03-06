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    經濟部科技專家涉詐北科大標案 連累指導博士生一同被起訴

    林顯易。（取自北科大機電學院官網）

    林顯易。（取自北科大機電學院官網）

    2023/03/06 10:47

    〔記者錢利忠／台北報導〕具有經濟部技術處科技專家身分、時任國立台北科技大學副教授的林顯易，涉嫌利用承辦校方採購案的機會，以3家廠商進行圍標，詐得134萬8575元不法所得；台北地檢署今依涉犯詐欺、偽造文書、違反政府採購法等罪，將林顯易及其博士班指導學生黃于哲、廠商集電公司業務主管賴永是等3人起訴。

    根據北科大輔助機器人實驗室網站介紹，林顯易擁有美國普渡大學電機博士文憑，曾擔任科技部複審委員、經濟部技術處科技專家，於2014至2020年間，擔任北科大自動化研究所副教授，研究專長為自駕車、無人移動機器人等領域。

    2021年9月，工研院與美國具代表性的半導體研發聯盟、台灣人工智慧晶片聯盟、美國加州大學洛杉磯分校異質整合效能擴展中心（CHIPS）攜手合作，簽署「異質整合先進封裝合作備忘錄」，攜手強化台、美前瞻半導體技術的研發與互補，加深雙方供應鏈的合作以搶攻AI人工智慧晶片的商機，當時林顯易即以經濟部技術處科技專家的身分參與。

    檢方查出，林男於2018年間，趁學校舉辦「智慧機器人體驗營」期間，利用承辦學校「智慧協同機器人順應控制設備租賃」採購案的機會，借用友人所開的公司參與投標，不法取得金額205萬元的標案後，另涉嫌不實驗收，從中詐得134萬多元款項。

    由於黃于哲等學生有協助舉辦「智慧機器人體驗營」，林顯易為了支付黃于哲等學生酬勞，涉嫌與黃于哲、廠商集電公司業務主管劉柾甫2人合謀，由劉柾甫開立金額9萬9750元的不實發票及報價單，向北科大不實報銷，用於支付學生的酬勞，剩餘款項1萬4220元則由劉男收下。

    林男找來的3家圍標廠商，分別是得標的鴻鉅資訊，以及落選的緯宇國際、集電公司，3家廠商實際負責人分別為簡雯媛、劉柾甫、黃俊能；檢方認為，簡雯媛、黃俊能2人並沒有犯意聯絡，且2人也有投標的意願，認定2人未涉及圍標，今將2人不起訴，劉柾甫則認罪獲緩起訴。

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