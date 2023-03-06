屏東農民分水灌溉疑遭電死 手腳捲縮陳屍水溝

事發附近現場。（記者羅欣貞翻攝）

2023/03/06 09:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉67歲劉姓農民，本月4日清晨被發現陳屍在自耕農田附近水溝；縣議員王景山了解後指出，因缺水水量不足要輪灌，劉姓農民晚上到農田分水灌溉，疑似路旁路燈漏電，被電到手腳捲縮死亡仰躺在水溝裡；警方則表示，死因還要進一步調查。

屏縣里港警分局表示，3月4日清晨6時40分接獲110報案，高樹鄉建興村往青葉方向，沿山公路與屏2線10K，水溝內有民眾死亡，立即派員至現場處理，復由偵查隊到埸處置及蒐證，並擴大調閱監視器。

請繼續往下閱讀...

警方指出，初勘現場並無打鬥痕跡，死者也無明顯外傷。 經了解，劉姓男性死者67歲，務農為生，平時如自耕農田需要灌溉，會至案發地水溝內將阻擋水源之擋板及石頭移開讓水流至田地。經調閱路口監視器，死者曾於3月4日4時30分至現場觀看水位，4時38分水溝內出現頭燈光源，後續就未見死者蹤影。全案已報請屏東地方檢察署刑事相驗，將擇期解剖，詳細發生原因仍待釐清。

屏東縣議員王景山表示很遺憾，他指出，辛苦的農民為了灌溉農作物，因缺水水量不足大家要輪灌，不得不在晚上去分水灌溉，結果在分水過程因身體泡水，疑似因路燈漏電，被電到手腳捲縮死亡仰躺在水溝裡，他白天去現場現勘，水溝水並不多，昨天（5日）他還請警方、台電公司、往生者家屬、在地鄉代及鄉民一同到場檢測漏電狀況，以後後續調查。

劉姓農民的機車被發現時還在發動中。（記者羅欣貞翻攝）

事發地點鄰近沿山公路。（記者羅欣貞翻攝）

農民的機車停放在路邊。（記者羅欣貞翻攝）

屏東縣議員王景山（右一）等人現勘。（取自王景山臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法