男高中生辱罵女老師並施暴 判決讓他須付出慘痛代價

高等法院。（記者楊國文攝）

2023/03/05 12:08

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市陳姓高中女老師3年前和邱姓男學生發生口角，竟遭他辱罵三字經，並使出暴力將她推倒跌坐在地受傷，陳女認為邱男已滿18歲，應負起刑事責任，對他提告公然侮辱罪、傷害罪，另外，因當時民事規定為20歲才算成年，邱仍是未成年人，因此對邱男和家長連帶求償17萬多元，刑事部份，邱男各被判處拘役20天、40天定讞；高等法院民事庭審理後，判已經是大學生的邱和家長須連帶賠償10萬6017元確定。

陳姓女教師提告指控，2020年9月23日下午，在任職的高中教室內，邱姓學生因和她意見不合，竟對她辱罵三字經，並突然出手將她推倒在地，造成她右側臀部及下背部挫傷、右肩及手腕挫傷。

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陳女主張，事發後，她全身疼痛，先後前往醫院、復健科診所治療復健，另外，邱男已滿18歲，竟對她辱罵、使用暴力行為，不應再姑息，因此對邱男提告公然侮辱罪、傷害罪，並訴請他和家長須連帶賠償醫藥費和精神慰撫金共17萬6千元。刑事部份，邱男各被判決拘役20天、40天，均可易科罰金2萬元、4萬元定讞。

民事部份，現就讀大學的邱男表示平日打工收入少，用來支應生活費已相當吃力，無力再負擔賠償金額，邱的家長則指稱，其保險業務收入不固定，女老師求償金額過高。

高等法院認為，雖然今年起民法已修正為年滿18歲算成年人，應負完全民、刑事責任，但依據邱男在3年前行為時的民法規定，仍以年滿20歲才算是成年人，因此即使當時邱男已18歲，邱的家長仍應和邱負起連帶賠償責任。

高院依據陳女提出的診療費、復健費用，認定邱家應賠償6017元，此外，邱男出手推倒陳女導致她受傷，必須持續接受治療及復健，已造成相當程度的痛苦，邱家須連帶賠償精神慰撫金8萬元，加上邱對陳女辱罵三字經部份，邱家須連帶賠償精神慰撫金2萬元，判決邱家應連帶賠償10萬6017元確定。

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