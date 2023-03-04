為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/4 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    今晚（3月4日）開獎的第112000054期雙贏彩、第112000054期今彩539，頭獎均摃龜。（資料照、台灣彩券官網；本報合成）

    今晚（3月4日）開獎的第112000054期雙贏彩、第112000054期今彩539，頭獎均摃龜。（資料照、台灣彩券官網；本報合成）

    2023/03/04 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月4日）開獎的第112000054期雙贏彩、第112000054期今彩539，頭獎均摃龜。

    第112000054期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、07、12、13、14、15、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，可得10萬元；參獎共120注中獎，每注可得500元；肆獎共1581注中獎，每注可得100元。

    第1112000054期今彩539中獎號碼為「04、09、25、32、39」，頭獎摃龜；貳獎共241注中獎，每注可得2萬元；參獎共7255注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬573注中獎，每注可得50元。

    第112000054期39樂合彩中獎號碼為「04、09、25、32、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共230注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8340注中獎，每注可得1125元。

    第112000054期3星彩中獎號碼為「378」，正彩共55注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000054期4星彩中獎號碼為「4984」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夢一場！以為中了1.5億頭獎結果只拿到400元 男怒控業者詐欺
    2023/03/03 14:05

    夢一場！以為中了1.5億頭獎結果只拿到400元 男怒控業者詐欺
    哇！超市2員工心血來潮合買刮刮樂 幸運抱走153萬元
    2023/03/03 13:12

    哇！超市2員工心血來潮合買刮刮樂 幸運抱走153萬元

    160位專家評鑑 大醫生技左旋麩醯胺酸獲SNQ認證
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播