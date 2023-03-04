3/4 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（3月4日）開獎的第112000054期雙贏彩、第112000054期今彩539，頭獎均摃龜。（資料照、台灣彩券官網；本報合成）

2023/03/04 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月4日）開獎的第112000054期雙贏彩、第112000054期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000054期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、07、12、13、14、15、18、21、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，可得10萬元；參獎共120注中獎，每注可得500元；肆獎共1581注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第1112000054期今彩539中獎號碼為「04、09、25、32、39」，頭獎摃龜；貳獎共241注中獎，每注可得2萬元；參獎共7255注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬573注中獎，每注可得50元。

第112000054期39樂合彩中獎號碼為「04、09、25、32、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共230注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8340注中獎，每注可得1125元。

第112000054期3星彩中獎號碼為「378」，正彩共55注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000054期4星彩中獎號碼為「4984」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法