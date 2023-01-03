趁作法事強吻猥褻罪嫌送辦 噁宮主：一連串經過「怪怪的」

台中一名女子近日到霧峰四德路的宮廟，尋求楊男（左）的協助，沒想到楊男卻趁機親吻嘴巴、額頭，讓女子覺得噁心，因被害人指證歷歷，楊男今天被警方依強制猥褻罪函送法辦。 （記者陳建志攝）

2023/01/03 20:35

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台中宮廟作法強吻女信徒遭控神棍 宮主坦承親嘴：很後悔

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰四德路一間宮廟楊姓宮主近日在幫一名年約30多歲女子作法事「點靈作法」時，趁機強吻，楊女友人在臉書社團公開此事，家屬昨晚並登門興師問罪，楊男下跪坦承有親嘴，今天並說對此感到後悔；霧峰分局警方今天獲報請楊男到案說明，並請被害人製作筆錄，因被害人指證歷歷，並有LINE對話截圖為證，警方訊後依強制猥褻罪嫌函送法辦。

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有民眾在臉書社團發文表示，一名女性友人因心靈問題，去年12月23日前往霧峰四德路一間宮廟尋求楊姓宮主的幫助，楊男卻利用她身心靈最不好的時候，欺騙他人詐取財物，甚至趁著作法多次對女性友人近距離接觸，擁抱及親吻額頭，12月29日時更進一步親吻嘴巴，友人回家意識受到侵犯，身心受創連日無法入睡，因此決定公開此事，提醒大家要小心神棍。

從兩人的Line對話截圖可看到，女子抱怨「老師昨天親我嘴巴造成我非常不舒服，也因此清醒了」、「請老師向我道歉，我真的非常不舒服，感到相當噁心」，楊男則回覆「我真的很對不起，請你原諒我好嗎？真的對不起」。

記者今天到霧峰四德路該間宮廟找到楊男，楊男接到通知，正準備到警局說明，楊男表示，該名女子約10多天前自己到宮裡拜拜，表示憂鬱、失眠、睡不著尋求協助，前後來了3、4次，坦承最後一次在燒金紙時，他對她比手勢作法時，「嘴巴有碰到她的嘴巴」，坦承這樣的行為不恰當，他也覺得後悔，這幾天都到神佛前下跪懺悔。

楊男表示，女子的姊夫昨天已經找人登門興師問罪，女子今天早上則傳訊息表示因被嚇到，要求匯款6萬6666元和解，他表示沒錢，因此又改成2萬2222元，對於一連串的經過覺得「怪怪的」。

霧峰分局四德派出所副所長王水源表示，得知此事後主動聯繫楊姓宮主，還有被害女子製作筆錄，因被害女子指證歷歷，且有雙方「LINE」對話截圖為證，訊後將楊男依強制猥褻罪函送台中地方檢察署偵辦。

台中一名女子到霧峰四德路的宮廟尋求協助，沒想到被楊姓宮主趁機親嘴。（記者陳建志攝）

女子透過友人公開此事，兩人的Line對話截圖可看到女子對被親嘴感到噁心，楊男表示對不起，尋求原諒。 （擷取自「霧峰人俱樂部」）

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