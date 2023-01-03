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    惡狼下藥性侵賠錢了事？ 健身女教練控訴「毀了我一生」

    詹男雖願意賠償62萬餘元，但被性侵害的女健身教練仍耿耿於懷，指責詹男「毀了我一生」，二審據此判處詹男7年徒刑。（資料照）

    詹男雖願意賠償62萬餘元，但被性侵害的女健身教練仍耿耿於懷，指責詹男「毀了我一生」，二審據此判處詹男7年徒刑。（資料照）

    2023/01/03 16:39

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市詹姓男子於2021年8月，與約30多歲、從事健身教練的女子小芳見面，伺機於飲料加入「超強迷幻催眠液」，等小芳昏睡時性侵害，詹男辯稱只有撫摸、親吻等猥褻行徑，台中高分院法官不採信，法官認為詹男雖賠償小芳62萬餘元，小芳同意減輕量刑，但仍對詹男「毀了我一生」耿耿於懷，據此判處詹男徒刑7年，可上訴三審。

    判決書指出，從事油漆工的詹男，與從事健身教練的小芳（化名）是網友，前年（2021年）8月29日晚間，詹男邀請小芳到住處，趁機於礦泉水加入「超強迷幻催眠液」（俗稱迷幻水），小芳喝下之後，很快身體不適、昏昏欲睡，於詹男住處床上躺著休息，詹男伺機強制性交得逞。

    台中地院審理時，詹男承認下藥，他說，當時他覺得小芳，「可能也有意願跟我發生性行為」，於是趁機下藥，「我其實還是想要跟小芳發生關係，因為我們有發生過性行為、有在一起過，想說有沒有機會再跟小芳在一起」，不過，他否認性侵害，宣稱只有撫摸等猥褻行為，台中地院不採信辯詞，判處徒刑7年9月。

    詹男於去年（2022年）的12月，與小芳和解，願賠償62萬餘元，不過，小芳雖同意減輕量刑，但她也強調，她是健身教練，詹男的惡行，導致她「失去了我原本喜愛的工作，我沒有工作、沒有收入，我所有的一切，詹男白白傷害了我，毀了我的一生」。

    台中高分院二審認為，詹男觸犯的「以藥劑犯強制性交罪」，是本刑7年以上重罪，小芳雖同意減輕量刑，但詹男犯行對小芳的危害不輕，且沒有無足以引起一般同情、堪可憫恕之處，也無從宣告緩刑，據此判處最低刑度7年，可上訴三審。

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