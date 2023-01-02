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    首頁　>　社會

    女看護被惡老闆4度性侵 錄影蒐證提告重判

    蕭男涉嫌以威脅送女看護回印尼為由，4度以手指性侵她。（情境照）

    蕭男涉嫌以威脅送女看護回印尼為由，4度以手指性侵她。（情境照）

    2023/01/02 23:42

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園市蕭姓夫婦透過仲介聘用印尼籍女看護來台照顧兒子，不料，蕭男卻涉嫌以威脅送女看護回印尼為由，4度以手指性侵她，被害人向同鄉女友人求救，被告知要有證據才會告得成，她因此以手機錄下被性侵過程後提告，高等法院依4個強制性交罪判蕭男7年徒刑，還可上訴。

    判決指出，蕭男夫婦在2019年7月透過仲介聘雇已結婚生子的印尼籍女子來台，擔任照顧兒子的女看護，與蕭家同住在桃園市龍潭區的住處。

    沒想到，蕭男同年9月趁妻子上午買菜不在家之際，突然撲向女看護，對她摸胸並企圖性侵。女看護不從，用力將蕭男推開，拚命抵抗，蕭男見狀威脅稱，若不從要立即將她送回印尼，最後將她指侵得逞，不久後，蕭男如法泡製，又將她再一次指侵。

    女看護忍無可忍，向仲介公司人員要求更換雇主，同時向同鄉女友人求救，女友人建議她必須蒐集證據才有利提告。果然蕭男又於2020年1月29日、31日兩天對女看護猥褻、指侵時，被女看護以手機錄下整個過程，最後前往警局聲淚俱下指控蕭男威脅要送她回印尼為手段，共4度性侵她。檢方偵查後，依強制性交罪起訴蕭男。

    蕭男坦承，5個月內和女看護發生過4次性行為，但絕非性侵。蕭辯稱，女看護主動表示想做他的女友，他沒有拒絕，兩人很自然成為男女朋友，及發生性關係，他從未要脅要將她送返回國。蕭男指控女看護因為不滿自己過年紅包給的太少，加上抱怨工作辛苦，才提告誣賴他。

    桃園地院開庭勘驗女看護兩天的蒐證影片、加上她多次要求仲介公司人員協助更換雇主、與向女友人求救等證據，認定蕭男涉性侵犯行屬實，審酌蕭男共4次性侵被害人，造成她身心受創，犯後無悔意，還以婚外情為藉口企圖脫罪，以4個強制性交罪，每罪判刑3年6月，判合併應執行7年徒刑。

    蕭男不服判決上訴，仍否認性侵女看護，高等法院認定一審判決妥適，仍判7年徒刑。

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