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    校園性侵被隱匿？ 高職男自爆國中時遭男同學性侵

    嘉義一位高職一年級男生，自爆國中時遭同班男同學性侵，時間長達1年8個月。（情境照）

    嘉義一位高職一年級男生，自爆國中時遭同班男同學性侵，時間長達1年8個月。（情境照）

    2022/12/28 18:57

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地區某高職一年級男生，自爆國中時遭同班男同學性侵，時間長達1年8個月。他指控，當時向國中端的導師反映此事，卻被導師敷衍了事，因不希望校園性侵被隱匿，上週已向警方報案；原國中端校長強調，當時未接獲當事男同學反映此事，目前已依性平法成立性平調查小組進行調查。

    據了解，當事男同學國中畢業後，休學1年，今年讀高職一年級都未到校上課，目前自動休學，他所指控的加害者也讀同校二年級。

    當事男同學向本報投訴，指他在2019年10月國二上學期起，在教室受到加害者強迫，曾多次幫對方打手槍或口交（會用外套遮住下體），每次他都會拒絕或跑走，直到去年5月因疫情不能前往學校。

    當事男同學說，被性侵讓他感到恐懼，但對方有小團體，他不敢反抗，不敢向家長說被性侵，只說在校被加害者及其他同學摸來摸去；當時家長到校通知班導，班導將他們兩人座位調換，其他科任老師未阻止同學換座位，此事持續發生。

    當事男同學說，他再向家長反映，家長也到校，班導卻未再處理，質疑班導敷衍了事，不想惹麻煩上身。事發至今有一段時日，但仍感到難過，不希望校園性侵被隱匿，上週已向警方報案。

    對此，原國中端校長說，當事男學生國一升國二時轉入該校，起初不習慣，後來慢慢適應並順利畢業，當時校方未接獲當事男同學反映遭性侵一事；日前接獲高職端學校通知後，已由性平調查小組調查釐清始末。

    高職端校方回應說，當事男同學因家庭因素及個人狀況，今年開學至今未來上課，期間到校2至3次都到輔導室接受輔導；對於他所指控一事，校方配合國中端性平調查外，也配合警方及社工啟動案件相關人的關懷輔導機制。

    警方表示，強制性交與強制猥褻，依法追訴期都是20年，已受理當事男同學報案，將展開調查。教育界人士說，性平事件沒有追溯期，學校人員若涉嫌包庇和隱匿，造成受害者接連發生，最重可處解聘。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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