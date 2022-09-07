「台中房思琪」狼師解聘、沒退休金定案 持續追查受害者

「台中房思琪」狼師開鍘定案，性平會今天再度決議解聘助沒有退休金。圖為受害A女在人本及議員陪同下出面指控。（資料照）

2022/09/07 19:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中房思琪」案被指25年前涉嫌性侵當年國中學生的教師，日前經台中市性平會重懲「解聘、永不錄用、沒有退休金」，當事教師依法可提申訴，台中市性平會今天再次召開會議，當事教師申訴無新證據足以影響調查結果，決議維持「解聘、永不錄用、沒有退休金」懲處。

「台中房思琪」事件引發各界關切，台中市教育局性平會9月2日決議解聘受指控教師且沒有退休金，市府強調「嚴懲狼師」，但民進黨市議員林德宇、黃守達、張玉嬿、張耀中及王立任昨天聯手揭穿依規定，須讓該師陳述意見後，性平會還要再開會確認是否維持原議，等於尚未定案，台中市政府竟將尚未完成行政程序的解聘決議，拿來大肆宣傳，況且就算行政處分確立，該師還可再提行政救濟，市府大肆宣傳「嚴懲」，根本只是為了解決眾怒、轉移政治焦點下的打假球。

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教育局指出，台中市性平會9月2日決議對黃師做最重懲處「解聘、永不錄用、沒有退休金」，依法須給陳述意見的機會，今天性平會再次召開會議，因未有新證據足以推翻原調查結果，性平會決議維持對該師最重的處分「解聘、永不錄用、沒有退休金」。

教育局強調，此案教育局「四箭齊發」，除了性平會的懲處，教育局在調查期間主動向檢方告發，因此，當事師還要面對司法追究刑責；台南市政府調查的一件退休教師的性平案，在今年3月份調查中同樣也移送檢方偵辦中。

教育局也指出，持續對該師待過的學校發調查信，以找出其他潛在的受害者，截至今天中午發出2045份調查信，調查工作持續進行中。另外還有狼師檢舉專線和信箱，呼籲有類似經歷的受害者勇敢站出來，教育局一定追究到底。

台中市教育局長楊振昇說，台中市的性平會委員具有公信力，由中央性平委員的人才庫選出，包括學者、專家及律師等共17 人，採合議制，處理任何性平案件也都依中央的相關法規辦理。

教育局說，25年前的案子，性平會積極調查，調查小組至少5次約談相關人員，歷經4個月左右的調查在法定期限內完成並做出懲處，速度不比其他縣市慢。

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