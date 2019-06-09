少年趁下課時間 校長室旁性侵女同學

2019-06-09

先前就曾趁機襲胸

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕走樣的青春！未滿14歲的新竹縣國中男學生阿茂（化名），多次在學校女廁公然對女同學小玉（化名）襲胸。小玉嚇壞了，如廁刻意繞遠路到校長室旁，但阿茂無視校長室就在隔壁，指姦得逞後又將小玉強壓女廁洗手區地板上性侵得逞。新竹檢方依性侵幼女罪將阿茂提起公訴。

檢警調查，少年阿茂與小玉為新竹縣某國中同校同學，均未滿14歲。

跟進廁所 2度得逞

小玉指控，阿茂第一次摸她，是在2017年11月間某堂下課，她跟同學小美一起去上廁所，阿茂趁她不備，將手伸進她衣服內摸胸，她反抗後轉身跑走。3天後，小玉上完廁所，阿茂再次對小玉摸胸得逞；小玉說，當時她大叫：「走開！不要碰我！」阿茂才停手。

未料事後阿茂變本加厲，隔月發覺小玉與同學小美下課若要如廁，會選擇走遠一點到校長室旁的廁所，2女以為這樣「阿茂就不敢來了」，沒想到阿茂完全不甩，仍尾隨進入校長室旁的女廁，見小玉如廁完畢走出廁間，強行對她指侵。

有LINE為證 賴不了

到了去年1月，阿茂再次尾隨小玉與小美前往校長室旁的廁所，直接在隔間外等候，小玉如廁完見阿茂在門外等候，嚇得將隔間門關上鎖住。阿茂竟強行打開門鎖，將小玉拖出，推倒壓在女廁洗手區地板上，對她性侵得逞。

全案爆發後，阿茂否認犯行，小美提出證據證明阿茂曾LINE她，要她帶小玉到廁所給他摸，遭嚴詞拒絕；檢方認定阿茂涉案重大，將他起訴。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法