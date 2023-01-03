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    3人登屏東井步山迷途 警消合力搜救助平安返家

    3名登山客登井步山迷路，經警方、消防人員協助平安下山。（圖由里港警分局提供）

    3名登山客登井步山迷路，經警方、消防人員協助平安下山。（圖由里港警分局提供）

    2023/01/03 13:26

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕3名登山客在元旦假期登屏東縣霧台鄉井步山，不慎迷途，所幸經警、消合力尋獲平安返家。

    屏東縣里港警分局表示，霧台分駐所警員徐振平元旦連假期間接獲報案，指蘇姓民眾一行3人登井步山迷路，徐員獲報後，火速通報霧台消防搜救隊入山搜救，警消合力於2小時內將蘇姓民眾等3人全部尋獲，全員安全無恙平安返家。

    里港警分局今天（3日）指出，元旦（1日）當天約下午2時47分許接獲110通報，蘇民報警求助後，卻再也無法與其取得聯繫，經衛星定位在阿里與好茶附近，立即通報霧台消防搜救隊前往搜救。

    經警消擴大範圍搜尋，於當日下午4時許將迷途者2男1女全數尋獲。霧台鄉山區低溫濕冷，徐姓員警見3位民眾臉色發白驚魂未定，遞上熱茶予以驅寒，撫平方才迷途緊張情緒並溫馨指引道路協助下山。

    經了解，蘇姓民眾等3人是在下山時，因山區起霧加上不熟悉地形致迷失方向，幸而及時報警求援，搜救人員迅速入山搜救，否則山區入夜寒冷，恐增加救援難度。

    井步山位於屏東縣霧台鄉阿禮部落，海拔高約2066公尺，頗受登山客歡迎。

    里港分局分局長鄭頴聰表示，本案搜救人員不畏艱辛入山搜救，員警溫暖提供熱茶驅寒慰問，建立警民良好關係；提醒民眾，進入山區應注意天氣變化及裝備齊全，避免將自身涉於險境中發生憾事。

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