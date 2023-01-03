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    表姊夫偷拍表妹淋浴、如廁長達2年 她火大提告

    范姓男子偷拍表妹淋浴、如廁情形長達２年，被害人火大提告，高等法院依妨害秘密罪判范男６月徒刑，可易科罰金18萬元。（記者楊國文攝）

    范姓男子偷拍表妹淋浴、如廁情形長達２年，被害人火大提告，高等法院依妨害秘密罪判范男６月徒刑，可易科罰金18萬元。（記者楊國文攝）

    2023/01/03 12:59

    〔記者楊國文／台北報導〕范姓男子被控利用妻子表妹住進其住處照顧家人的機會，2年來以手機偷拍對方淋浴、如廁的影片、照片，警方前往追緝赫見竟有941個檔案之多，范男坦承犯罪請求原諒，但被害人不願撤回告訴，高等法院依妨害秘密罪將范男判刑6月，可易科罰金18萬元定讞。

    判決指出，范姓男子3年前因妻子健康欠佳，妻子的未婚表妹因此住進范家，協助照顧表姊和其年幼子女。

    不料，范男見對方頗具姿色，竟起色心，從2019年11月20日至2021年11月21日止，時常持手機從從浴室窗戶空隙，攝錄表妹淋浴、如廁的影片、照片，或從她的房間門縫處，偷拍她穿著輕薄睡衣的養眼畫面。被害人2年來均未發現被偷拍，直到2021年11月21日深夜淋浴時才發現被范男偷拍，大為光火，立即報警提告。

    警方獲報查扣范男偷拍用的手機、隨身碟等物，發現范男偷拍時間長達2年，該影片、照片檔多達941個之多，數目驚人。

    范男應訊坦承偷拍犯行，請求和解。不過，被害人不願撤回屬告訴乃論的妨害秘密罪，堅持控告到底。

    士林地院審理指出，范男為滿足其色慾，竟偷拍妻子表妹淋浴、如廁等身體隱私部位的影片、照片，且長達2年，使被害人身心受到嚴重傷害，但考量他無前科，且始終認罪並有意和解，其犯行應以接續犯論處，輕判6月徒刑，可易科罰金18萬元。

    檢察官認為判決過輕而上訴，不過高等法院認定范男自始認罪，且有和解意願，一審量刑適當，仍判范男6月徒刑、可易科罰金18萬元定讞。

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