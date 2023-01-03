喝1杯藥酒代價8萬！欠稅男開車被撞 一吹酒測超標虧大

欠稅及罰鍰欠繳的林男，將車輛臨停在路邊停車格，被行政執行署新北分署查封後，拖至保管場保管。（新北分署提供）

2023/01/03 13:06

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市61歲林姓男子，滯納使用牌照稅及交通罰鍰合計約4萬多元，其臨停在路邊停車格內的休旅車，因而被行政執行署新北分署查封拖走，林男獲報後繳清欠款，這才「贖回」愛車；他私下向負責執行的書記官透露，他因身體不適去看中醫，喝下一杯藥酒後，以為酒意已退便開車去接小孩，途中被騎士撞到，因此被查出酒駕肇事，又多花了8萬元。

這起屋漏偏逢連夜雨的倒楣故事，起源於去年12月27日，新北分署接獲交通局通報，指欠稅及罰緩未繳的林男，將休旅車停放在新北市林口區的路邊收費停車格，新北分署隨即整裝前往查封並將車輛拖回保管。

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隔天早上，林男發覺車子被拖走了，趕緊打電話給新北分署，當天下午即刷信用卡繳清欠稅及罰鍰，順利贖回愛車；他繳欠款時透露，他當天因身體不適去看中醫，接近中午時，醫師給他喝一杯藥酒，說能調養身體，並交待他要等酒意退去才能開車，當天傍晚，他心想酒意應已退去就開車去接小孩，不料半路卻被騎車雙載的情侶撞到，雙方都有車損，騎士女友的腳部輕傷。

林男透露，警察接獲車禍通報後到場處理，並對他進行酒測，沒想到酒測值超標，他因此再次被罰，除了認賠對方5萬餘元的修車費及醫藥費之外，還要繳罰單，總計喝一杯藥酒的代價高達8萬多元，還不包括他的修車費用。

新北分署查出，2020年7月12日晚上7時30分，林男因酒駕載未滿12歲的兒童，於桃園市八德區遭取締裁罰3萬元，林男欠繳罰緩，去年6月被移送新北分署執行；除了欠繳罰鍰之外，林男還滯納使用牌照稅1萬2000多元，一併被移送新北分署執行，經兩度扣押林男的銀行存款，合計只扣得約2000元，直到去年12月27日，將其停放在路邊的車輛查封拖回後，林男才繳清4萬餘元欠款。

新北分署呼籲，民眾切勿酒、毒駕及交通違規，以免害人害己並傷及荷包，萬一遭受裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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