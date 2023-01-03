「吸毒家族」同住8童也染毒 猝死男嬰父母等4人判6至9月

檢警在毒窟裡救出8名幼童。（讀者提供）

2023/01/03 13:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前年11月，2個月大的呂姓男嬰感冒送醫猝死，檢警相驗時赫然查出他體內有安毒反應，呂嬰死因雖與毒品無關，但檢警前往搜索，又救出8名住在毒窟的2至8歲小孩，呂童的父母、姑丈和伯父坦承多次在房內吸毒，高雄地院依妨害兒童發育罪判4人徒刑6至9月。

判決指出，2個月大的男嬰與母親周女（26歲）、父親呂男（27歲）、姑丈吳男（28歲）、伯父呂男（28歲）及其子女共12人同住一棟透天厝，其中周女除了男嬰外，還有2名子女，吳男有5名子女，及呂男的1名小孩，除了過世的男嬰是2個月大，其餘均為2至8歲以下兒童。

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前年11月10日，2月大的男童因感冒不舒服一直哭鬧，送醫治療後猝死，檢警相驗時，確認他的死因為支氣管炎併肺水腫，還在他的體內驗出安毒反應，雖然男嬰死因與毒品沒有直接關聯性，但2月大男嬰驗出毒品反應就相當不正常，引起檢警高度關注，於是前往呂家搜索，又找到8名被養在毒窟的小孩。

周女被檢警約談時，竟一點都不在意孩子剛死，自己肚子裡還有4個月大的胎兒，但她還是持續吸毒，8名孩童除了體內都驗出毒品反應外，8名孩童皆有發展遲緩、自閉、語言遲緩或體重過輕等問題，趕緊將他們由社工緊急安置。

呂男等人也坦承會在孩子面前吸毒，甚至讓孩子聞到飄散出的毒菸也不以為意，甚至沒有把門窗緊閉，偶而還會讓孩子在他們吸毒的房間內玩耍，讓孩子也間接染毒品。

高雄地院審理時，「吸毒家族」的4名大人都坦承犯行，法官發現呂男夫妻和吳男都是吸毒累犯，依妨害兒童發育罪判3人徒刑7至9月；至於姑丈吳男則是初犯，且案發後積極參與戒癮治療，讓法官輕判他徒刑6月、緩刑3年，但緩刑期間每3個月都要自費檢驗毛髮並提供報告，確認沒有再有藥物濫用行為，可上訴。

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