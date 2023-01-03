痛心！男遭警查獲毒品 剛好媽媽來電全程直播

林男因交通違規遭警查獲毒品，剛好林母來電全程直播。（圖由讀者提供）

2023/01/03 08:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕真痛心！高雄警方今表示，林男騎車行經鳳山區過勇路，竟違規邊騎車邊使用手機，被警方攔下查獲毒品安非他命0.30公克，剛好林母來電全程直播，警訊後將他依毒品罪嫌移送法辦，另林男騎車使用手機開罰1000元。

鳳山警分局過埤所長薛冠洲、警員呂俊德大前天巡邏行經鳳山區過勇路時，發現林姓機車騎士（47歲）行車使用手機，將他攔下盤查之際，剛好林男母親來電，林男告訴母親警察臨檢。

請繼續往下閱讀...

不料警方眼尖發現林男左邊口袋「怎麼鼓鼓的」，林男眼見事跡敗露，只好坦承是安非他命，辯稱是朋友給他的，他還沒使用。

警方見林男與母親還在通話中，好心建議林男先掛掉電話，並告知林男要移送法辦，林男求警能否放過他，只要「沒收毒品」就好。

警方當場對林男上銬逮捕，強調一切依照規定程序，查扣二級毒品安非他命1包0.30公克及吸食器1組，警訊後前天將他依違反毒品危害防制條例移送法辦。

此外，林男邊騎車邊使用手機違反道路交通管理處罰條例第31-1條第2項機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為者，處1000元罰鍰。

鳳山警方呼籲民眾，毒品影響社會治安甚鉅，除了違法也會傷身害命，甚至造成家庭破碎等憾事，請民眾珍惜生命，遠離毒品，同事遵守交通規則，騎車不使用手機，行車更安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方攔下林男查獲毒品安非他命0.30公克。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法