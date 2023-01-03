為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    痛心！男遭警查獲毒品 剛好媽媽來電全程直播

    林男因交通違規遭警查獲毒品，剛好林母來電全程直播。（圖由讀者提供）

    林男因交通違規遭警查獲毒品，剛好林母來電全程直播。（圖由讀者提供）

    2023/01/03 08:47

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕真痛心！高雄警方今表示，林男騎車行經鳳山區過勇路，竟違規邊騎車邊使用手機，被警方攔下查獲毒品安非他命0.30公克，剛好林母來電全程直播，警訊後將他依毒品罪嫌移送法辦，另林男騎車使用手機開罰1000元。

    鳳山警分局過埤所長薛冠洲、警員呂俊德大前天巡邏行經鳳山區過勇路時，發現林姓機車騎士（47歲）行車使用手機，將他攔下盤查之際，剛好林男母親來電，林男告訴母親警察臨檢。

    不料警方眼尖發現林男左邊口袋「怎麼鼓鼓的」，林男眼見事跡敗露，只好坦承是安非他命，辯稱是朋友給他的，他還沒使用。

    警方見林男與母親還在通話中，好心建議林男先掛掉電話，並告知林男要移送法辦，林男求警能否放過他，只要「沒收毒品」就好。

    警方當場對林男上銬逮捕，強調一切依照規定程序，查扣二級毒品安非他命1包0.30公克及吸食器1組，警訊後前天將他依違反毒品危害防制條例移送法辦。

    此外，林男邊騎車邊使用手機違反道路交通管理處罰條例第31-1條第2項機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為者，處1000元罰鍰。

    鳳山警方呼籲民眾，毒品影響社會治安甚鉅，除了違法也會傷身害命，甚至造成家庭破碎等憾事，請民眾珍惜生命，遠離毒品，同事遵守交通規則，騎車不使用手機，行車更安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方攔下林男查獲毒品安非他命0.30公克。（圖由讀者提供）

    警方攔下林男查獲毒品安非他命0.30公克。（圖由讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警調百人大舉攻堅 「兩光」毒販千桶原料只煉出5公斤毒品
    2022/12/31 16:53

    警調百人大舉攻堅 「兩光」毒販千桶原料只煉出5公斤毒品
    不要命！警調攻堅製毒工廠 2毒販竟從3樓一躍而下
    2022/12/31 12:14

    不要命！警調攻堅製毒工廠 2毒販竟從3樓一躍而下

    郭婷筠激瘦身材 曝懷胎五個月沒人信
    高雄大寮製毒工廠槍擊案1死1重傷 警追緝凶手「黑仔」
    2022/12/30 06:09

    高雄大寮製毒工廠槍擊案1死1重傷 警追緝凶手「黑仔」
    真心換絕情！販毒鴛鴦落網 她一肩扛、他全推給她
    2022/12/30 01:17

    真心換絕情！販毒鴛鴦落網 她一肩扛、他全推給她

    首款碳中和萊塞爾纖維 助不織布業實現環境永續
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播