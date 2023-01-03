正妹淋浴 同遊男赤裸闖入逆轉有罪確定

情境照

2023/01/03 11:10

〔記者溫于德／台北報導〕陳男與心儀的正妹友人小美（化名）出遊，陳男竟趁小美淋浴時，裸身闖入表示「我想要（性交）」，小美受驚嚇又無處可逃，只能以雙手遮住重要部位，被迫以背、臀部赤裸面對陳男，經她兩度喝斥，陳男才離去，但一審認為兩人全裸時間短暫，陳男遭拒絕後即離開，未違反其意願，判無罪；二審則認陳男已妨害小美的性自主決定權，逆轉改依強制猥褻罪改判6月徒刑、可易科罰金18萬元。最高法院駁回上訴定讞。

20多歲的小美提告稱，她和陳男、洪男前年10月6日出遊，深夜投宿宜蘭某旅社共宿一房。洪男就寢後，陳男對她說「一起洗澡吧」被拒，她等到陳洗好澡才去洗。

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不料陳男突然裸體闖入浴室，並對她說「一起洗澡」，她被迫背部全裸面對陳，氣得大聲喝斥「你怎麼可以進來」、「你出去！」。

陳男不為所動，並稱「我現在有感覺，我想要」等話，表示想和她性交，小美又大叫「你出去！」，陳男才離開浴室，歷時約2分鐘。小美提告後，檢方依強制猥褻罪起訴。

法院審理時，陳男說當時被性慾衝昏頭，赤裸進入浴室，但有用手遮住下體；陳男也承認有說過「我想要」等話，但被拒絕後隨即離開浴室，否認觸犯強制猥褻罪。

小美駁斥，陳男違反她的自由意願，「我當時沒穿衣服，很無助」，且陳男站在浴室門口使她很難逃走，「我的性自主權被剝奪了」，也擔心陳男會朝她衝過來發生強暴等事。

一審宜蘭地院認為兩人對話極少、發生時間短暫，陳男在小美第一次要求離開後，未對她有任何要求性交的「行為」，僅口頭要求性交，當她明確拒絕後即離去，未達妨害、壓制其性自主決定權，判陳男無罪。檢方提起上訴。

高等法院逆轉認定，陳男案發前曾提共浴要求被拒絕，仍執意在小美洗澡時赤裸闖入，並要求「一起洗澡」、「性交」，已涉猥褻罪犯行，加上陳男還提出性交要求，讓她難以反抗而陷於無助，已「違反其意願」，妨害其性自主決定權，構成強制猥褻罪，改判6月徒刑、可易科罰金18萬元。最高法院駁回上訴定讞。

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