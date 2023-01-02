通緝犯趁女醉暈摸走車內包 熱心民眾攔阻未果報警逮人

李姓通緝犯（右2）元旦下午行經桃園區永康街時，趁女駕駛醉酒倒在車上時摸走副駕駛座裝有現金近50萬元皮包，桃園分局據報，啟動攔截圍捕於半小時內將他逮到。（記者陳恩惠翻攝）

2023/01/02 00:21

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市有名賓士車女駕駛元旦下午疑似不勝酒力醉倒車內，李姓竊盜通緝犯見有機可乘，摸走副駕駛座裝有近50萬元現金的皮包，目擊民眾趁李嫌騎車逃逸時上前攔阻未果急Call 110，桃市警桃園分局根據線索啟動攔截圍捕行動，短短半小時內逮到持毒的李嫌，起出藏放置物箱內的贓款，一張不少返還被害女子，警訊後依準強盜罪、毒品及竊盜通緝等罪移送桃園地檢署、警方強調，春安工作自元旦起展開，將加強查緝不法，維護民眾生命財產的安全。

桃園分局表示，再過20天就是農曆春節，昨天不僅是元旦，也是執行「重要節日安全維護工作」的起跑日，今年工作主軸有「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，桃園市警方已經縝密規劃「加強重要節日安全維護工作實施計劃」，以現有警力結合無窮民力，全力維護轄區治安平穩與交通順暢，目標就是要讓民眾安心過好年。

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桃園分局說，李姓男子昨午1點行經桃園區永康街某巷弄時，見有名女駕駛躺在車上休息，於是趁她昏睡之際摸走放置在副駕駛座上的棕色皮包後騎機車逃逸，由於他犯案時遭路過民眾目擊，逃逸時又遭這名熱心民眾試圖攔阻，但因李嫌車速快且企圖衝撞，而未攔阻成功，幸好民眾未因此而受傷。

警方說，這名熱心民眾隨即打110報案，桃園分局勤務指揮中心據報，立刻通報線上巡邏網攔截圍捕涉案人車，大約半小時左右就遭埔子派出所警網在桃園區大華八街攔查到騎車逃逸的李男，並在機車置物箱內起獲摸走的包包，清點後並無損失，順利發還給被害人。

警方於查獲李男當下實施附帶搜索，當場在他身上找到毒品一包，清查、核對身份時，赫然發現李正因竊盜案件遭通緝中，全案製作筆錄後，依照準強盜、毒品、通緝等移送地檢署偵辦。

桃園警方呼籲，年關將近，宵小蠢動，請民眾提高警覺，留意保管隨身財物，警方會加強相關勤務作為，全力維護轄區治安平穩，同時昨天也是執行「加強春節重要節日安全維護」的第一天，警方打擊犯罪不手軟，希望民眾可以安心過個新年。

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李姓竊盜通緝犯元旦下午行經桃園區永康街時，見有名女駕駛躺在車上休息，於是趁她昏睡之際摸走放置在副駕駛座上的棕色皮包後騎機車逃逸，期間雖經熱心民眾攔阻未果，不過桃園分局迅速於30分鐘內將人逮到，讓皮包原封不動還給被害人。（記者陳恩惠翻攝）

李姓竊盜通緝犯摸走女駕駛裝有近50萬元的皮包後騎車逃逸，過程中，遭身著藍色上衣的熱心男子目擊，趁李嫌行經時企圖攔阻但未果。（記者陳恩惠翻攝）

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