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    南市警局秘書室主任涉恐嚇取財、拒捕 晚間交保離開法院

    台南市警局秘書室主任莊武能（左）今晚繳清保釋金以後在友人陪同下不發一語快步離開。（讀者提供）

    台南市警局秘書室主任莊武能（左）今晚繳清保釋金以後在友人陪同下不發一語快步離開。（讀者提供）

    2023/01/01 21:20

    〔記者黃美珠／新竹報導〕台南市警局3線1星秘書室主任莊武能被控，疑因男女感情糾紛，涉嫌對新竹某議員恐嚇取財。昨晚跨年夜，他休假北上跟同案高姓女子會面，被新竹縣橫山警分局專案小組埋伏攔捕，他抗拒且開車衝撞員警，遭連開9槍後就逮。訊後新竹地檢署依恐嚇取財、妨害公務罪嫌聲押，新竹地院傍晚裁定他10萬元交保。莊武能晚上約7點在繳清保釋金後，由友人陪伴、不發一語快步離開新竹地方法院。至於同案的高姓女子則被新竹地檢署先行裁定2萬元交保候傳。

    本案案發後，新竹縣警局立刻通報台南市警局，台南市警局也立刻做出把莊武能調離非主管職的懲處。

    全案由新竹地檢署檢察官負責指揮，先是由橫山分局偵查隊承辦恐嚇取財部分，沒想到跨年夜衍生出前述刑警開槍逮警局秘書室主任的案外戲碼，後續新竹檢方便統一指揮竹縣、南市2地警局共同偵辦全案。

    新竹縣橫山警分局分局長郭耀男今天下午獲竹檢授權對外說明案情，但強調考慮到被害人必須受到保護，且所涉的是男女感情糾紛，無關公眾利益，所以僅證實莊武能確實因感情糾紛而涉嫌對議員恐嚇取財。也坦言跨年夜當晚的攔捕行動中，莊武能明知攔查者是該分局偵查隊狀況下，卻仍開車衝撞試圖逃逸，所以被連開9槍逮捕。至於其他一律以偵查不公開為由，婉拒對外進一步多做說明。

    這起新竹縣偵查隊開槍逮台南市警局秘書室主任的社會事件，震驚了2023年的元旦。

    根據檢警初步掌握，禍起於新竹某議員去年12月下旬接獲恐嚇簡訊，對方以其涉及貪污、且男女關係不單純等理由，要求對方支付1000萬封口費，否則就對他不利，被害人驚恐下報案處理。

    警方循線查知在新竹地區從事旅遊事業的高女涉有重嫌，跨年夜掌握高女行蹤後，在橫山分局轄內某停車場表明身分要攔車逮人，沒想到開車搭載高女的莊武能抗拒，且涉嫌開車衝撞員警企圖逃逸，專案小組成員才會分別對空和對輪胎連開9槍制止逮人，所幸人員均安。

    檢警表示，莊武能落網後疑似想求得網開一面，立刻主動表示自己是警界同僚的身分，當場也震驚住了執行逮人的專案小組員警。

    台南市警局秘書室主任莊武能（左）今晚繳清保釋金以後在友人陪同下不發一語快步離開。（讀者提供）

    台南市警局秘書室主任莊武能（左）今晚繳清保釋金以後在友人陪同下不發一語快步離開。（讀者提供）

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