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    南市三線一警官涉恐嚇取財 警政署：從嚴究辦追究相關考監責任

    南市三線一警官涉恐嚇取財，警政署將從嚴究辦追究相關考監責任。（記者姚岳宏攝）

    南市三線一警官涉恐嚇取財，警政署將從嚴究辦追究相關考監責任。（記者姚岳宏攝）

    2023/01/01 18:20

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台南市警局3線1星秘書室主任莊武能，被控涉嫌因男女感情糾紛，對新竹某議員恐嚇取財，移送新竹地檢署後被依恐嚇取財、妨害公務罪嫌聲請羈押，法官訊後諭令10萬元交保，警政署長黃明昭得知消息後深表痛心，立即指示台南市警局與新竹縣警局全力配合檢察官調查，並重申幹部應以身作則，做為表率，如有違法犯紀，也絕不寬貸，斷然處置。

    警政署指出，台南市警局莊姓秘書室主任，昨日在新竹縣涉嫌恐嚇取財及妨害公務等案，案經新竹縣政府警察局詢問後，於今日移送新竹地檢署偵辦。

    警政署表示，去年11月28日召集全國各警察機關督察主管開會，要求查處員警風紀案件，務必破除情面、追究到底，如有違法違紀徵候，應立即查處，絕不徇私護短，署長黃明昭並親自前往各警察機關召開精進警察風紀作為座談會，重申風紀是警察機關的命脈，各警察機關應持續加強考核、主動積極查處，並精進各項警風紀作為。

    警政署強調需落實「警紀警辦」、杜絕貪腐、整飭警紀之自清目標，持續以「不枉直」、「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，「公開」、「透明」態度，主動積極查處員警違法違紀案件，精進各項警察風紀作為，以維護警察優良風紀。

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