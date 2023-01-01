為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    涉對新竹某議員恐嚇取財 南市警局秘書室主任10萬交保

    台南市警局三線一星、秘書室主任莊武能（右）。（取自苗栗縣警察局粉絲團）

    台南市警局三線一星、秘書室主任莊武能（右）。（取自苗栗縣警察局粉絲團）

    2023/01/01 17:07

    首次上稿16:09
    更新時間17:07（新增莊武能交保）

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署證實，台南市警局3線1星、秘書室主任莊武能被控涉嫌因為男女感情糾紛，對新竹某議員恐嚇取財，檢方依涉案情節重大，向新竹地院依恐嚇取財、妨害公務罪嫌聲請羈押，法官訊後諭令以10萬元交保。至於與莊同車的K女則是2萬交保。

    負責偵辦恐嚇取財案的新竹縣橫山警分局，今天下午3點由分局長郭耀男親自對外說明這起案情，但是警方考慮到被害人且所涉的是男女感情糾紛，不涉公眾利益，所以僅證實莊武能確實因為涉嫌恐嚇取財案拒捕，明知攔查者是該分局偵查隊狀況下仍開車衝撞試圖逃逸，所以被連開9槍逮捕。

    莊武能訊後被依法移送新竹地檢署，已被聲請羈押，檢警一律以偵查不公開為由，拒絕對外進一步說明，包含被警方射破輪胎的莊武能座車等，也都被新竹縣警方嚴加「保護」，以防被媒體拍攝到。

    這起新竹縣偵查隊開槍逮捕台南市警局秘書室主任的事件，2023年的第一天就讓外界大感震驚。根據檢警初步掌握，禍起於新竹某議員去年12月下旬接獲恐嚇簡訊，對方以其涉及貪污、且男女關係不單純等理由，要求對方支付1000萬封口費，否則就對他不利，被害人驚恐下報案處理。

    警方循線查知在新竹地區從事旅遊事業的K女涉有重嫌，跨年夜掌握K女行蹤後，在橫山分局轄內某停車場表明身分要攔車逮人，沒想到開車搭載K女的莊武能抗拒，且涉嫌開車衝撞員警企圖逃逸，專案小組成員才會分別對空和對輪胎連開9槍制止逮人，所幸人員均安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》警官涉恐嚇取財拒捕被開8槍 扯竹縣某議員捲男女感情糾紛
    2023/01/01 12:34

    獨家》警官涉恐嚇取財拒捕被開8槍 扯竹縣某議員捲男女感情糾紛
    南市警官傳涉恐嚇取財 拒捕遭「自己人」連開8槍調非主管職
    2023/01/01 11:53

    南市警官傳涉恐嚇取財 拒捕遭「自己人」連開8槍調非主管職

    蘇格登「2023限定版」限量發售中
    基隆市警局被搜索 保安隊一警員被帶走訊問
    2022/12/20 17:13

    基隆市警局被搜索 保安隊一警員被帶走訊問
    南警疑涉包庇肇逃上演「狸貓換太子」！偵查隊長、所長交保
    2022/12/14 05:43

    南警疑涉包庇肇逃上演「狸貓換太子」！偵查隊長、所長交保

    2022富邦長春公開賽蔡啟煌喜穿冠軍藍夾克
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播