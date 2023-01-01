涉對新竹某議員恐嚇取財 南市警局秘書室主任10萬交保

台南市警局三線一星、秘書室主任莊武能（右）。（取自苗栗縣警察局粉絲團）

2023/01/01 17:07

首次上稿16:09

更新時間17:07（新增莊武能交保）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署證實，台南市警局3線1星、秘書室主任莊武能被控涉嫌因為男女感情糾紛，對新竹某議員恐嚇取財，檢方依涉案情節重大，向新竹地院依恐嚇取財、妨害公務罪嫌聲請羈押，法官訊後諭令以10萬元交保。至於與莊同車的K女則是2萬交保。

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負責偵辦恐嚇取財案的新竹縣橫山警分局，今天下午3點由分局長郭耀男親自對外說明這起案情，但是警方考慮到被害人且所涉的是男女感情糾紛，不涉公眾利益，所以僅證實莊武能確實因為涉嫌恐嚇取財案拒捕，明知攔查者是該分局偵查隊狀況下仍開車衝撞試圖逃逸，所以被連開9槍逮捕。

莊武能訊後被依法移送新竹地檢署，已被聲請羈押，檢警一律以偵查不公開為由，拒絕對外進一步說明，包含被警方射破輪胎的莊武能座車等，也都被新竹縣警方嚴加「保護」，以防被媒體拍攝到。

這起新竹縣偵查隊開槍逮捕台南市警局秘書室主任的事件，2023年的第一天就讓外界大感震驚。根據檢警初步掌握，禍起於新竹某議員去年12月下旬接獲恐嚇簡訊，對方以其涉及貪污、且男女關係不單純等理由，要求對方支付1000萬封口費，否則就對他不利，被害人驚恐下報案處理。

警方循線查知在新竹地區從事旅遊事業的K女涉有重嫌，跨年夜掌握K女行蹤後，在橫山分局轄內某停車場表明身分要攔車逮人，沒想到開車搭載K女的莊武能抗拒，且涉嫌開車衝撞員警企圖逃逸，專案小組成員才會分別對空和對輪胎連開9槍制止逮人，所幸人員均安。

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