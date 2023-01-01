獨家》警官涉恐嚇取財拒捕被開8槍 扯竹縣某議員捲男女感情糾紛

2023/01/01 12:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕台南市警局3線1星、莊姓秘書室主任昨晚10點多在新竹縣被控捲入恐嚇取財案拒捕，被自家人連開8槍案，驚爆竹縣某議員疑似因男女關係不單純等因素才會遭人恐嚇勒索，而發送勒索訊息的K姓女子恰巧事發時跟莊姓警官同車，目前都被列為涉案人，由新竹地檢署指揮新竹縣、台南市2地警方同步偵辦當中。

檢警掌握，這起警方開槍逮自家警官、2023年元旦就震驚國內治安的事件，禍起於多日前，新竹縣某議員接獲恐嚇簡訊，對方以這名議員涉及貪污、男女關係不單純等理由，要求對方支付1000萬的封口費，否則就會對他不利。被害人感到驚恐，於是向警方報案。

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警方循線查知在新竹地區從事旅遊事業的K女涉有重嫌，昨晚因此攔車逮人，沒想到開車搭載K女的莊姓台南市警局秘書室主任抗拒，涉嫌開車衝撞員警企圖逃逸，專案小組成員才會連開8槍制止逮人。

所以新竹地檢署正在釐清K女與恐嚇議員案是否有關？單身的K女和已婚的莊、議員之間是否有男女感情糾葛？以及莊是否知情恐嚇取財案，目前都還在偵訊釐清當中，但全案訊後會依恐嚇取財、妨害公務罪嫌移送法辦。

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