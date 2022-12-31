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    老公沉迷「色情按摩」刷爆卡！老婆求償百萬 結果很「雞肋」

    張男沉迷色情按摩，老婆求償百萬雖勝訴，卻僅獲賠5萬元。圖為示意圖，「半套店」的廣告，與此案無關。（讀者提供）

    張男沉迷色情按摩，老婆求償百萬雖勝訴，卻僅獲賠5萬元。圖為示意圖，「半套店」的廣告，與此案無關。（讀者提供）

    2022/12/31 14:59

    〔記者張瑞楨／台中報導〕章姓女子與張姓男子結婚後，家庭財務不斷出現缺口，她調閱丈夫張男的兩張信用卡消費紀錄，竟發現張男常跑聲色場所，熱衷俗稱「半套」的色情按摩，氣得怒告張男索賠100萬元，張男辯稱沒去色情按摩，他是向朋友吹牛亂講的，台中地院檢視張男與朋友對話，「我之前去按摩的事情爆開了」、「刷卡紀錄爆炸」，認定他確實去色情按摩，不過，元配求償100萬，法官僅判賠5萬元，宛如「食之無味，棄之可惜」的「雞肋」。

    章女向台中地院提告主張，她與丈夫張男約6年前結婚，婚後家庭出現財務缺口的經濟危機，她調閱丈夫的兩家銀行信用卡消費紀錄，發現張男常到「養生館」、「生活館」等色情按摩場所，進行俗稱「半套」的色情按摩，甚至刷爆信用卡。

    張男則辯稱說，色情按摩之說，是友人向他吹噓消費過色情按摩，他不甘示弱，也跟著吹牛而已，實際上他沒有去色情按摩，這些都是男人之間吹牛瞎掰的劇情。

    法官強調，夫妻雙方應盡「純潔保持」義務，違反婚姻「純潔義務」的行為，不以發生性行為為限，如果背離一般社會正常交往能容許的程度，即屬於違反婚姻義務，侵害另一方的權利。

    法官認為，依張男與朋友在LINE群組的對話，張男說，「慘，我之前去按摩的事情爆開了」、「我的消費刷卡紀錄爆炸」、「早知道就不刷」、「木已成舟」等，顯示張男向朋友說明，他去按摩時刷卡結帳，導致信用卡刷爆，自己感到後悔，足以認定張男確實去消費色情按摩，不過，法官認為章女求償100萬元太高，僅判決張男賠償5萬元，可上訴。

    張男沉迷色情按摩，老婆求償百萬雖勝訴，卻僅獲賠5萬元。圖為示意圖，坊間「半套店」場景，與本案無關。（讀者提供）

    張男沉迷色情按摩，老婆求償百萬雖勝訴，卻僅獲賠5萬元。圖為示意圖，坊間「半套店」場景，與本案無關。（讀者提供）

    張男沉迷色情按摩，老婆求償百萬雖勝訴，卻僅獲賠5萬元。圖為示意圖，坊間「半套店」場景，與本案無關。（讀者提供）

    張男沉迷色情按摩，老婆求償百萬雖勝訴，卻僅獲賠5萬元。圖為示意圖，坊間「半套店」場景，與本案無關。（讀者提供）

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