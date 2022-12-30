秀「硬裡子」！金門消防月曆限量推出 高中健美小鮮肉助陣

金門打火弟兄平日自我要求，救火之餘也有不少人練習健美，讓身體有足夠的能量出任勤務，拍攝形象月曆過程駕輕就熟。（記者吳正庭攝）

2022/12/30 21:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣消防局與國立金門高中健美社攜手打造地區第一份「消防形象月曆-力與美的邂逅」今天曝光；月曆秀出戰地金門打火弟兄的結實肌肉所展現的力與美，也把「人離火熄」等消防、防災知識融入警語，高彩度精製200分月曆供索取，也可至「金門縣消防局」臉書粉絲專頁，下載完整電子檔。

縣消防局第1大隊大隊長陳叁奇說，這分消防局第1次出刊的消防形象月曆，由副大隊長戴紹恩發想，與金中健美社教練吳哲昀討論定案，吳哲昀發現消防工作需負重、搬運、長時間滅火及救援，對體力、肌耐力負荷甚鉅，更突顯消防員於勤務忙碌之餘，仍需不斷自主鍛鍊體、技能，才擁有良好的體魄，才能因應繁重的打火、救災任務，更藉此讓外界看見金中健美社近年豐碩成果。

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陳叁奇強調，拍攝形象月曆不是在凸顯隊員身形的線條美感，更是藉由與金中健美社合作經驗，適時讓消防員了解，科學化的訓練有助執行救災、救護所需的爆發力、力量、肌耐力、肌力，並維持自我體能及正確的發力姿勢，進而預防職業傷害，也期盼帶動消防員健身風氣。

參與這份消防形象月曆拍攝的不只金門縣消防局的男、女消防隊員，還有金門高中健美社男女「小鮮肉」學生支援其中兩個月份的月曆拍攝。

金門高中表示，健美社成軍9年，曾於2014年勇奪全國中等學校健美錦標賽冠軍，今年5月參加「全國中等學校健美健身錦標賽」，獲2金1銅及1項第4名、3項第5名、團體亞軍。

縣消防局局長呂英華說，感謝金門義消總隊總隊長顏章團、副大隊長吳淑鴛及全體義消力挺製作月曆，並希望透過消防形象月曆發布，推展防火防災知識，讓更多人看見消防員守護民眾生命財產，在厚重的消防衣下自我要求、維持良好體魄的另一面。

金門縣消防局與金中健美社合拍的第一分消防形象月曆問市。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局第一大隊副大隊長戴紹恩（左二）感謝同步支援拍攝形象月曆的金門高中健美社同學。（記者吳正庭攝）

金門縣消防局第一大隊隊部就有一間簡易的舉重房，是隊員平日鍜練身體的地方。（記者吳正庭攝）

金門縣消防局第一大隊消防員卸下消防衣，秀出結實腹肌。（記者吳正庭攝）

縣消防局第一大隊發布消防形象月曆，由隊員擔當每月男、女主角，大隊長陳叁奇（前排右三）、金門義消總隊總隊長顏章團（前排左三）前往打氣、加油。（記者吳正庭攝）

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