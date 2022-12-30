媒體稱高端案「移送9次才動作」？士林地檢署嚴正澄清

士林地檢署今天公開聲明，嚴正否認部分媒體指稱高端案經金管會9次移送才有動作。（資料照，記者陳恩惠攝）

2022/12/30 18:21

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦高端疫苗（6547）及基亞生技（3176）等兩家公司股票涉嫌內線交易、非常規交易等案，今晨依違反證券交易法且犯罪嫌疑重大，諭令基亞生技董事長張世忠30萬元交保，其餘5名被告也被依50萬元至5萬元不等金額交保。卻有媒體報導「本案經金管會9次移送才動作」等語，為此，士檢稍早發聲名嚴正澄清。

士檢表示，全案是由是由高檢署發交士檢偵辦，偵辦至今，並未接獲任何機關移送或告發，檢察官收案後，證券櫃檯買賣中心曾提供交易分析報告供參考。

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經承辦專案小組研析後，士檢認為尚有多處需要釐清勾稽，又多次主動要求櫃買中心依士檢設定的時段，再度提供較詳盡的交易分析報告，經士檢深入研析歷次可疑交易時段所涉及重大消息，及對應的消息明確時點，同時去函衛福部等機關調查相關審查參與人及任務編組，逐一分析各筆交易是否涉及內線交易。

士檢說，今年2月間，又接獲告發高端母公司即基亞公司涉嫌內線交易、非常規交易等犯行，兩案經深入比對分析後，決定合併偵辦，並待時機成熟，昨日指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索，並非歷經一年半才有偵辦動作。

士檢也說，日前已對此不實訊予以澄清，部分媒體卻以子虛烏有的資訊提出評論，「實屬方枘圓鑿之議」，為了避免以訛傳訛，誤導視聽，再度嚴正澄清。

士檢最後強調，檢方將繼續比對勾稽搜索查扣的事證，釐清犯罪事實，維護市場公平、公正交易，保護投資人權益，健全市場發展。

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