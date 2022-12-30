為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高端涉內線交易案董座張世忠和家人交保 士檢記者會說明

    士檢襄閱主任檢察官張惠菁。（記者溫于德攝）

    士檢襄閱主任檢察官張惠菁。（記者溫于德攝）

    2022/12/30 10:34

    〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦高端疫苗公司股票涉內線交易、及其母公司基亞生技涉非常規交易等案，昨指揮調查局台北市調處搜索13處，並約談基亞董事長張世忠等18人到案說明，張世忠等17人移送士檢，經漏夜複訊，張世忠30萬元交保，張的胞妹夫妻、基亞董事張姿玲與黃子亮各50萬元交保、基亞前財務長歐朝全10萬交保，其餘13人請回，士檢上午10時召開記者會說明。

    士檢襄閱主任檢察官張惠菁說，檢察官偵辦高端公司、基亞公司的股票涉及內線交易、非常規交易等案件，經比對分析意見書、過濾投資人交易資料後，為了查明涉嫌人是否知悉及傳遞消息之管道，以及釐清交易細節，保全事證，昨日指揮北市調處搜索基亞公司及張世忠等犯罪嫌疑人的住居所，扣得手機筆電與相關文件，並約談張世忠等犯罪嫌疑人到案。

    張惠菁表示，犯罪嫌疑人經檢察官訊問後，認為張世忠涉嫌違反證券交易法且犯罪嫌疑重大，諭知30萬元交保，張姿玲與黃子亮各50萬元交保，歐朝全與施姓被告各10萬元，王姓被告5萬元，其餘被告均請回。

    張惠菁強調，士檢將繼續秉持勿枉勿縱的態度，積極分析比對搜索扣押的事證，釐清犯罪事實，以維護市場交易的公平公正，保障投資人權益，健全市場發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高端內線交易案 偵訊基亞董座家族
    2022/12/30 05:30

    高端內線交易案 偵訊基亞董座家族
    檢調偵辦高端、基亞內線交易案 約談基亞生技董事長張世忠
    2022/12/29 22:01

    檢調偵辦高端、基亞內線交易案 約談基亞生技董事長張世忠

    第九屆期貨鑽石獎開跑 表揚卓越貢獻者
    涉內線交易被搜索 基亞配合調查、高端否認
    2022/12/29 21:22

    涉內線交易被搜索 基亞配合調查、高端否認
    轟高端打不完浪費20億 國民黨要檢調查內線交易
    2022/03/08 13:57

    轟高端打不完浪費20億 國民黨要檢調查內線交易

    Disney+台灣犯罪故事1/4解密刑案真相
    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播