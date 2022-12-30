高端涉內線交易案董座張世忠和家人交保 士檢記者會說明

士檢襄閱主任檢察官張惠菁。（記者溫于德攝）

2022/12/30 10:34

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦高端疫苗公司股票涉內線交易、及其母公司基亞生技涉非常規交易等案，昨指揮調查局台北市調處搜索13處，並約談基亞董事長張世忠等18人到案說明，張世忠等17人移送士檢，經漏夜複訊，張世忠30萬元交保，張的胞妹夫妻、基亞董事張姿玲與黃子亮各50萬元交保、基亞前財務長歐朝全10萬交保，其餘13人請回，士檢上午10時召開記者會說明。

士檢襄閱主任檢察官張惠菁說，檢察官偵辦高端公司、基亞公司的股票涉及內線交易、非常規交易等案件，經比對分析意見書、過濾投資人交易資料後，為了查明涉嫌人是否知悉及傳遞消息之管道，以及釐清交易細節，保全事證，昨日指揮北市調處搜索基亞公司及張世忠等犯罪嫌疑人的住居所，扣得手機筆電與相關文件，並約談張世忠等犯罪嫌疑人到案。

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張惠菁表示，犯罪嫌疑人經檢察官訊問後，認為張世忠涉嫌違反證券交易法且犯罪嫌疑重大，諭知30萬元交保，張姿玲與黃子亮各50萬元交保，歐朝全與施姓被告各10萬元，王姓被告5萬元，其餘被告均請回。

張惠菁強調，士檢將繼續秉持勿枉勿縱的態度，積極分析比對搜索扣押的事證，釐清犯罪事實，以維護市場交易的公平公正，保障投資人權益，健全市場發展。

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