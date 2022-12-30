高端內線交易案 基亞董座張世忠30萬交保、胞妹及妹婿各50萬交保

基亞董事長張世忠。（記者王藝菘攝）

2022/12/30 07:22

首次上稿 06:31

更新時間 07:22（新增張世忠以30萬元交保）

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵辦高端疫苗公司涉內線交易、及其母公司基亞生技涉非常規交易等案，昨指揮法務部調查局台北市調查處，兵分13路發動搜索，並約談基亞董事長張世忠等18人到案說明，經漏夜偵訊，已有11人無保請回，張世忠胞妹、云辰電子開發董事長張姿玲50萬元交保，張姿玲丈夫、統創建設總裁黃子亮同樣50萬元交保。今晨7點左右，張世忠以30萬元交保。

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高端疫苗從2020年疫情爆發以來股價劇烈震盪，被懷疑有內線交易，高檢署因此發交士檢調查，期間，另有民眾檢舉基亞公司在多年前以子公司與澳洲一家公司進行換股合併時，涉有掏空公司上億元之嫌，併案偵辦。

專案小組發現，有內部人士涉嫌洩漏高端內線消息給親友，趁利多及利空訊息發布前購入或脫手；最有問題的時間點包括，高端宣布與美國國衛院合作開發疫苗利多消息、高端宣布終止與馬來西亞MGB公司備忘協議利空消息、衛福部核准高端疫苗專案製造等利多消息。

士林地檢署偵辦高端公司、基亞公司股票涉內線交易等案。基亞董事長張世忠胞妹姿玲50萬元交保。（記者王藝菘攝）

張姿玲的丈夫黃子亮50萬元交保。（記者王藝菘攝）

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