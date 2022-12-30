丈夫住院 妻病房點香禱告誤觸氧氣罩引發閃燃不慎燒死他

熊婦陪蔡姓老伴住院，在病房內點香祈福，香頭誤觸氧氣罩引發「閃燃」。（記者闕敬倫翻攝）

2022/12/30 12:44

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市新店耕莘醫院今凌晨驚傳一起離奇悲劇，80歲熊姓老婦陪89歲蔡姓丈夫住院，2時許在病房內點香欲禱告、哀送，香頭不慎碰觸氧氣罩，意外引起「閃燃」，醫護人員緊急滅火後，速將熊、蔡2人移去急救，蔡翁最終仍宣告不治；警、消人員獲報趕抵，確認蔡翁已身故，依法將熊婦帶返釐清，警詢後依公危、過失致死罪嫌移送法辦。

今天凌晨2點半左右，熊婦與女兒一同在耕莘醫院13樓病房陪伴心臟衰竭末期的蔡翁，疑因不忍丈夫遭受病痛折磨，且未意識到仍在醫院，竟直接點燃線香為他祈福，香頭卻不小心碰到氧氣面罩，進而引發「閃燃」，病房內迸發一陣猛烈火光。

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院方人員聽聞病房疑似有異狀，入內查看驚見熊婦、蔡翁有燒傷痕跡，立即拿滅火器撲滅殘火，並將2人送往急診室救護，經搶救約2小時後，蔡男不幸宣告死亡，遂急去電110、119到場。

新店警消前往勘查，蔡翁頭、臉有燒痕，熊婦雙手也有燒燙傷，火災調查人員與鑑識人員在場採證，確認是線香引發火勢，隨後將熊婦及其女兒帶回所內製作筆錄。

由於蔡翁在燒傷前尚未死亡，警方偵訊熊婦完畢後，全案依公共危險及過失致死移送台北地檢；據悉，目前蔡翁遺體已移置新北市立殯儀館，今下午將報由檢方刑事相驗，以釐清蔡翁的確切死因。

新店耕莘醫院今凌晨驚傳一起離奇悲劇，80歲熊婦在病房內陪伴住院丈夫，卻點香不慎引起「閃燃」，警、消到場時，蔡翁已身亡，詢後將熊婦依公危、過失致死罪嫌送辦。（民眾提供）

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