林杏兒樁腳涉買票 蕭景田涉案未到被通緝

士檢已將國民黨中常委蕭景田男列為被告，蕭男卻未到案，士檢今天上午發布通緝。（資料照）

2022/12/29 14:31

首次上稿13:20

更新時間14:31（新增國民黨回應）

〔記者溫于德、施曉光／台北報導〕國民黨籍台北市士林、北投區新科議員林杏兒的樁腳曾繁川，被士林地檢署掌握涉嫌以1萬元向一名里長現金買票，有消息指出，整起賄選案是由國民黨中常委蕭景田出資，士檢已將蕭男列為被告，蕭男卻未到案，士檢今天上午正式發布通緝。

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九合一選舉參選登記期間，代表民進黨參選南投縣長的蔡培慧，曾指國民黨縣長參選人許淑華跑去支持涉殺警案的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田。蕭景田目前擔任國民黨中常委。

據了解，曾繁川並非林杏兒競選服務處的成員。士檢獲報，曾男涉嫌以1萬元向一名里長買票，檢察官在九合一大選後，曾約談曾男到案說明，訊後諭令5萬元交保，其餘20多名士林北投區里長則以證人身分被約談，訊後均請回。

林杏兒昨日則則以證人身分到士檢接受偵訊，據悉，檢察官是為釐清曾男是否替林杏兒賄選，偵訊林杏兒，而林杏兒否認賄選，訊後請回。

國民黨︰盼勿選擇性辦案

對此，國民黨文傳會副主委林家興僅回應表示，國民黨堅持乾淨選風，尊重檢調偵辦，勿枉勿縱，更希望不要存在任何選擇性辦案的可能。

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