正妹女大生地下簽賭站打工分析世足賽 落網心虛：我不懂足球規則

陳姓女大生替地下簽賭集團打工，替賭客分析世足賽事。（記者黃佳琳翻攝）

2022/12/29 10:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕23歲陳姓女大生在世足比賽期間，在友人介紹下去賭博網站當分析主播，月薪25K，她不懂足球規則，也沒看過足球比賽，只好上網搜集資料，再自己彙整寫成主播稿，替賭客分析賽事；刑事局南打循線破獲該賭博集團，初估世足賽期間至少吸引1千5百萬元賭資，集團成員也私下說：「妹子雖然很正，講得頭頭是道，但跟著她下注肯定輸到脫褲」。

南打指出，日前接獲情資指出，有不法集團在高雄市區承租大樓及商旅作為網路賭博摳客機房，透過電腦及手機的微信通訊軟體，協助中國網路簽賭集團招攬賭客加入賭博網站，下注標的為各大體育賽事。

請繼續往下閱讀...

今年世足賽期間，該集團找來一名外形皎好、笑容甜美的陳姓女大生當主播，替賭客們分析各場賽事，陳女會穿著各個國家隊球衣，透過直播設備拍攝影片上傳抖音平台，或以網路直播方式進行賽事分析，吸引賭客加入微信群組，再由集團成員利用微信招攬賭客至賭博網站進行註冊及儲值。

南打兵分兩路逮捕機房主持人白姓男子（26歲）及陳姓女大生共6人，並查扣相關電腦設備、帳冊等證物，經初步估算，在本屆世足賽進行期間（11至12月期間），該集團招攬賭客下注累積賭資逾新臺幣1千5百萬元。

警方查出陳姓女大生沒有前科，只是為了賺錢才到該集團打工，個性乖巧的她，被帶到警局時嚇得臉色發白，還心虛跟員警說，自己不懂足球規則，也沒看過足球比賽，但為了工作能有好表現，於是在每場賽事前都會上網搜集資料，再彙整寫成主播稿，替賭客分析賽事。

陳女坦白，自己直播時說的那些賽事分析都是東拼西湊的資訊，自己也很怕會害賭客輸錢，在旁的集團成員也說，陳女雖然長得很漂亮，分析賽事時又一臉正經，講得頭頭是道，但跟著她下注肯定輸到脫褲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法