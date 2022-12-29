警方加強防制酒駕肇事 12條道路強力取締

警方加強防制酒駕肇事，選定12條道路強力取締酒駕。（讀者提供）

2022/12/29 09:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區人口數是全市最多，鳳山警分局今表示，今年取締酒駕1704件，移送法辦506人，隨著元旦等年節到來，警方加強防制酒後駕車肇事，選定澄清路等12條道路，嚴加取締酒駕、交通稽查，並宣導勿酒後駕車，讓民眾過好年。

鳳山警分局今年取締汽、機車含慢車酒駕共1704件，其中506人酒測值超標或酒駕肇事等，依公共危險罪嫌移送法辦，近來歲末年終吃尾牙，接續元旦、農曆春節將至，民眾聚餐喝酒頻率大増，警方強調防制冬令酒駕不手軟，展現強力執法決心。

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警方加強防制酒後駕車肇事，運用警政數據分析，選定酒駕易發生道路，包括五甲路、經武路、維新路、鳳頂路、王生明路、青年路、新富路、博愛路、國泰路、澄清路、維武路、黃埔路等，加強取締酒駕、交通稽查，並宣導勿酒後駕車。

警方除了防制酒駕肇事是重點，也將強力執法交通重大違規，包括逆向行駛、汽機車路口不停讓行人、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、超速等，全力防制交通事故發生，呼籲民眾不要心存僥倖。

交通組指出，自今年3月31日酒駕新法上路後，針對汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實；另提高酒駕同車乘客連坐處分罰鍰；酒駕者重新考照，並應同時登記配備有酒精鎖汽車後，才能發給駕照，如不依規定駕駛配有酒精鎖車輛，則處6萬元至12萬元罰鍰。

分局長孫成儒說，隨著農曆春節腳步接近，並配合112年加強重要節日安全維護工作，將持續加強取締酒駕及酒駕案件溯源管理，以遏止酒後駕車歪風，持續配合政府「酒駕零容忍」政策，全力維護交通秩序，以確保人民生命與財產安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方加強防制酒駕肇事，選定12條道路強力取締酒駕。（讀者提供）

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