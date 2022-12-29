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    首頁　>　社會

    從嚴審核 竹檢今年發監428名酒駕受刑人

    年關將近，新竹地檢署強調將持續支持警察機關強力執法，對於酒駕行為將從速從重追訴、從嚴審核得否易科罰金，全力確保公共安全。（記者廖雪茹翻攝）

    年關將近，新竹地檢署強調將持續支持警察機關強力執法，對於酒駕行為將從速從重追訴、從嚴審核得否易科罰金，全力確保公共安全。（記者廖雪茹翻攝）

    2022/12/29 09:20

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地檢署為落實政府嚴懲酒駕的施政決心，避免憾事重演，自今年1月起，對判處有期徒刑6月以下確定的未肇事酒駕執行案件，從嚴審核個案得否易科罰金，總計已發監酒駕受刑人共428人；年關將至，尾牙應酬多，為遏止酒駕歪風，對於心存僥倖一再觸法之徒，絕不寬貸！

    檢方表示，酒駕影響無辜用路人身家安全，國人早已深惡痛覺，刑法第185條之3於今年1月30日修正通過施行，加重酒駕行為刑度，酒駕初犯達到吐氣酒精濃度0.25毫克、血液濃度達0.05%以上，刑度從2年以下、得併科20萬元以下罰金，提高為3年以下、30萬元以下罰金。

    新竹地檢署身為國家刑罰的執法機關，對於此一攸關民眾生命、身體、財產安全的犯罪行為，持續從嚴審核准否易科罰金，統計自今年元月起，對判處有期徒刑 6月以下確定的未肇事酒駕執行案件，總計已發監酒駕受刑人共428人，有的是酒駕初犯但情節嚴重、惡性大，或是5年內酒駕累犯3次等。

    此外，檢方為協助酒駕者戒除酒癮，針對部分情節輕微的酒駕初犯，也已轉介27例至合作醫院參加酒癮治療計畫，若未完成治療者，最終同將面臨國家刑罰的制裁。

    年關將近，新竹地檢署強調將持續支持警察機關強力執法，對於酒駕行為將從速從重追訴、從嚴審核得否易科罰金，全力確保公共安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新竹地檢署自今年元月起，對判處有期徒刑6月以下確定的未肇事酒駕執行案件，從嚴審核個案得否易科罰金，總計已發監酒駕受刑人共428人！ （記者廖雪茹攝）

    新竹地檢署自今年元月起，對判處有期徒刑6月以下確定的未肇事酒駕執行案件，從嚴審核個案得否易科罰金，總計已發監酒駕受刑人共428人！ （記者廖雪茹攝）

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