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    BMW男喝茫綠燈不走狠撞警車 悍警破窗揪出壓制

    胡男駕駛的BMW豪車。（警方提供）

    胡男駕駛的BMW豪車。（警方提供）

    2022/12/27 17:55

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市胡姓男子今天上午駕駛BMW進口車行經逢甲商圈時，疑因通宵夜唱又飲酒，竟在停等紅燈時睡著了，警方獲報趕往發現該車綠燈仍停滯不前察看，拍打車窗要求下車受檢，胡男非但不理會還駕車衝撞警車，被警員破窗拉出車外壓制在地，結果酒測值超標，訊後被依公共危險、妨害公務等罪嫌移送。

    台中市第六分局西屯所今天上午8點多獲報，轄區逢甲商圈河南路與福星路口，有一輛白色BMW在號誌從紅燈轉變為綠燈時仍停滯路中，即便後方車輛猛按喇叭示警仍是動也不動，員警到場時，雖持續拍打車窗並要求25歲胡姓駕駛下車受檢，但胡男卻始終緊閉車窗拒不配合，還踩下油門欲駛離現場，直撞到擋在前方巡邏車才停下。

    這一撞導致巡邏車保險桿凹陷，員警見狀為避免危害擴大，立即使用警棍擊破駕駛座車窗，並將胡男拉出車外壓制逮捕，過程中明顯已喝茫胡男竟醉言醉語說「又不是我」，經酒測後發現胡男酒測值超標，隨即上銬帶回偵辦。

    胡男警訊中供稱，與朋友相約夜唱通宵到天亮，因期間又喝了一點酒，導致開家途中累到睡著，沒想到因此露餡，全案訊後公共危險、妨害公務等罪嫌移送法辦；分局長蔡元戎表示，112年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續守護治安、交安，要讓民眾感受警方強力打擊犯罪、嚴懲酒駕的決心，維護市民安心生活環境。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方破窗後揪出胡男。（警方提供）

    警方破窗後揪出胡男。（警方提供）

    警方見胡男拒不配合，立即使用警棍擊破駕駛座車窗。（警方提供）

    警方見胡男拒不配合，立即使用警棍擊破駕駛座車窗。（警方提供）

    胡男欲駛離現場，撞到擋在前方巡邏車才停下。（警方提供）

    胡男欲駛離現場，撞到擋在前方巡邏車才停下。（警方提供）

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