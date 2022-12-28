蜘蛛男翻牆闖民宅偷50副耳環 失主：是有多少女友要送？

像蜘蛛人攀牆再翻牆的男子，不只偷走蘋果手表等物，還把她50多副耳環 保養品偷走。（圖擷自「南投人聊天室」臉書社團）

2022/12/28 22:10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕年關將近，南投縣中寮鄉、南投市紛傳出竊賊如蜘蛛人般翻牆進民宅偷竊，監視鏡頭都有拍到竊賊的身影，失主都在報案後，將監視畫面貼在臉書社團請網友幫忙留意，而中寮鄉的失主對看似年輕的男賊，一口氣偷走她50多副耳環和一堆保養品表示無法理解地問「是有多少女友要送？」

遭竊賊翻牆潛入偷竊的女性失主，住在中寮鄉的南中寮地區，她將竊賊攀牆探頭等畫面截圖，放在「南投人聊天室」臉書社團，指她在第一時間已報警了，貼在臉書社團是讓大家多留意這個人，她說，該名竊賊偷走家中貴重物品的心態可理解，但不懂為何要把她的保養品和50多副耳環全部偷走，請認識這名男子的人幫忙詢問該男「你是有多少小女友要送？」

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這名住中寮鄉的女失主是在耶誕節前PO文，網友笑問「是要偷去當耶誕節禮物嗎？」，無獨有偶地，住南投市軍功里的民眾，昨日也在臉書社團貼出監視器畫面截圖，請大家幫忙抓到畫面中的竊賊並懸賞10萬元，請抓到的人私訊他。畫面中的男子戴鴨舌帽，還戴手套，嘴裡還叼著東西。

貼文懸賞10萬元的失主並未說明失竊的是什麼財物，有網友看到兩個失主貼的監視畫面截圖，發現兩人都有戴手套，身型也屬瘦長型，感覺這兩個竊賊有可能是同一人。也有網友說，曾經有騎機車的男子撞到他，對方的機車一倒掉出一堆物品，好像是偷來的贓物，不知是否也是同一人？

南投、中寮的警方都表示，竊案受理後已在偵查中，提醒民眾年關將近多注意，也請民眾發現可疑人物能馬上跟警方聯絡。

這名身型和打扮看起來年輕的男子，把失主所有耳環和保養品偷走，失主問「你是有多少女朋友要送？」。（圖擷自「南投人聊天室」臉書社團）

南投市民眾這兩天貼出的監視器拍到竊賊截圖，指抓到該名竊賊給10萬元。（圖擷自「南投人聊天室」臉書社團）

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