南警再逮宮廟埋生雞頭怪客 嫌犯稱耳常響起神諭

台南二分局警方帶回涉在台南市區三宮廟埋生雞頭的台中呂姓男子（中者）進行訊問。（記者王俊忠攝）

2022/12/28 19:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區五瘟宮、八吉境總趕宮與水流城隍祠3間宮廟，26日凌晨先後遭人在天公爐埋進生雞頭，廟方向警方報案。由於今年11月下旬，南市中西區西羅殿最早發生埋生雞腿案，警方查出是台中呂男所為，當時警方通知訊問後請回。之後台中、南投到台南市區3宮廟又發生類似案，警方查認26日台南3廟也是台中呂男所為，今天下午到台中帶回呂男訊問中。

南市警二分局轄區中西區在26日凌晨共有3廟又發生天公爐埋生雞頭案後，報請檢方指揮偵辦，因為警方研議引用查辦的刑法246條褻瀆祀典罪，最重本刑在6個月以下，警方無法聲請拘票，只能在檢察官指揮下，28日下午拿訊問通知書到台中找到涉案呂男。

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警方表示，呂男這次涉及台南3間廟宇的生雞頭案，需接受警方調查說明。在警方曉諭下，呂男同意隨同員警南下、於下午4點多到台南市警二分局接受訊問中。

警方初步調查，呂男涉及台南西羅殿與五瘟宮、總趕宮、水流城隍祠等4間宮廟的天公爐埋生雞腿及埋生雞頭案。因為呂男所為非現行犯，今天警方也只能在訊問後讓他離去，並依法函送檢方偵辦。

據了解，警方帶回呂男的過程曾私下與其聊天，呂男提及過去自己耳朵常會響起一些神諭，神明會指示他到那一家廟宇。對於為何再到台南市區3廟埋生雞頭？呂男說法仍是跟西羅殿案一樣為了還願，但仍不說是為了何事來還願。

26日凌晨1點半起，台南市區相距僅約150公尺的五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠，先後被1名騎腳踏車，留長髮、身穿黑衣與黑褲的男子，在天公爐埋進生雞頭，其中總趕宮的香爐裡還多了1張疑似符咒的金紙。

水流城隍祠主委張漢樹表示，水流城隍祠天公爐不大，當天上午整理時發現異常隆起，一挖開就看見生雞頭；隨後詢問附近的總趕宮，沒想到他們也挖出生雞頭及疑似符咒的金紙；最後連一旁的五瘟宮也中招。

張漢樹說，挖出生雞頭的瞬間真的很驚恐，馬上聯想到之前西羅殿發生的案子，沒想到有人敢挑戰神威，即透過網路社群呼籲其他宮廟多加留意；警方也提醒各宮廟多留意周遭是否有可疑人士出現。

全國迄今天至少有6間宮廟發生類似事件，最早是今年11月27日清晨，台南西羅殿天公爐被埋生雞腿，隔天台中大里某媽祖廟天公爐也挖出生雞腿，接著12月16日南投縣中寮鄉龍宮天公爐挖出生雞頭；12月26日接連在台南市區3間宮廟埋生雞頭，讓各宮廟相當困擾。

台南二分局警方帶回涉在台南市區三宮廟埋生雞頭的台中呂姓男子（左者）進行訊問。（記者王俊忠攝）

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