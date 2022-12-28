法拍千里眼升級 蔡清祥：無人機空拍、VR提升拍賣效能

法務部長蔡清祥在今天和媒體茶敘中表示，行政執行署將強力執行酒駕罰鍰案件。（記者楊國文攝）

2022/12/28 19:18

〔記者楊國文／台北報導〕法務部為提升法拍行政效能，去年起實施「法拍千里眼」計劃，可以「360度環景」觀看法拍物，行政執行署今日在與媒體茶敘表示，已將法拍作業升級，推出「運用遙控無人機空拍不動產」、「VR（虛擬實境）觀覽法拍標的」等創新科技作法，法務部長蔡清祥並試戴VR，親自體驗，肯定法拍科技化再升級，認為科技與法拍結合，應可增加民眾投標應買意願，大幅提升拍賣效能。

法務部自前年起，揭櫫「科技化的法務部政策」，積極推行運用智慧科技提升服務效能，讓人民有感。行政執行署繼推出跨機關利用科技執法設備查扣車輛等作法，增進調查調查財產效率等做法，去年起即全面施行「法拍千里眼」計劃，例如，針對空地或無人居住的空屋，民眾可於拍賣網站點選「360度環景圖」觀看，一目千里了解屬意物件的物件，不受時空限制、免出門奔波，也不受疫情影響，頗獲好評。

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行政執行署今日下午在法務部舉行和媒體茶敘，宣佈花蓮分署推陳出新，率先提出「運用遙控無人機空拍不動產」的創新措施。花蓮分署長王金豐說明，採取無人機空拍的做法，可以突破地形和地理限制，利用遙控無人機從空中及立體視角拍攝法拍物件，一改過往以平面視角的觀看體驗，讓潛在應買人更加清楚掌握法拍物件外觀與周邊環境。

王金豐舉例說，以無人機空拍不動產的優勢，包括：一、可從內部到外觀、從地面到天空，二、不受地形、地理環境限制，即使是山坡、河谷等不易抵達的處所，無人機均有辦法拍攝，三、以空拍立體視角翻轉觀看體驗，可吸引有興趣民眾應買。

另外，士林分署也將最新科技與法拍結合，採取VR（虛擬實境）在法拍物觀覽法拍標的上，徹底翻轉民眾對法拍的刻板印象，預期可有效增加民眾進場投標應買意願，大幅提升拍賣效能。

士林分署執行官陳靜慧以士林分署近來首次接受連江地檢署囑託拍賣中國籍抽砂船為例表示，有鑑於抽砂船遠在馬祖，及船舶內部儀器較為複雜，該署因此運用360度全景相機拍攝船舶內外，並製成「VR（虛擬實境）影片」，使民眾不必遠赴馬祖登船，即可透過VR設備實境體驗，「即使人在台灣，也能如親臨現場般的效果」。

士林分署也指出，將進一步將VR設備運用推廣到其他不動產（如房屋）或動產（如高級房車）內部的觀覽上，預期將能提升拍賣效能。法務部長蔡清祥並親自穿戴上VR設備，觀覽被法拍的中國籍抽砂船相關內部影片，對士林分署此創新作法，加以肯定。

蔡清祥並強調，農曆過年將屆，民眾尾牙餐敘增多，為貫徹「酒駕零容忍」政策，已自本月20日起，啟動新一波強力執行「酒駕罰鍰案件」專案行動，第一天即有效執行達1495件，有效執行金額2842萬多元，他已指示行政執行署持續強力執行酒駕罰鍰案件，尤其是漠視法紀的酒駕大戶，應積極查扣其財產，必要時採取拘提、管收等強力執行手段，以遏止酒駕事件發生，確保用路人的安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

行政執行署士林分署執行官陳靜慧說明以ＶＲ設備觀覽被法拍的中國籍抽砂船情形。（記者楊國文攝）

行政執行署花蓮分署分署長王金豐說明運用無人機空拍被法拍的不動產的創新做法。（記者楊國文攝）

法務部長蔡清祥親身體驗穿戴ＶＲ觀看被法拍的抽砂船內部陳設情形。（記者楊國文攝）

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