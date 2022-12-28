「台版柬埔寨」詐團在押二當家「梁朝偉」哭求交保 續押禁見

傅榆藺在移審庭淚求交保，但法官仍裁定繼續羈押禁見。（記者塗建榮攝）

2022/12/28 16:32

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署檢昨偵結「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，起訴29名被告，今再將在押27人移審，士林地院下午開庭，第一棒上場的是詐團二當家、綽號「梁朝偉」的傅榆藺，她保證未來不會再犯，請求交保，經審判長楊秀枝組成的合議庭評議後，仍裁定繼續羈押禁見。

傅榆藺說自己沒有拿手機、存摺、帳戶，同案被告呂政儀則寫過被打人頭的清單，並拍照上傳群組，自己只有已讀，「藍道」（檢方認定為詐團首腦、尚未到案）則回覆稱：「這些人是欠打偶像團體」，另每個群組每小時都會有人上傳回報兩個據點的人頭影像，這些人頭都乖乖的。

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傅榆藺接著說，自己之所以上臉書憂鬱症社團詢問90顆FM2的價格，是因為詐團成員想要買，此外，她也是在黃男死亡後，透過「藍道」告知才得知，另她一直很想帶黃婦、林男去看醫生，尤其是黃婦，但他們走的太快。

傅榆藺再哭著強調自己歷經本案，不會再犯，且她在詐團中並非高層，也才拿到1萬元酬勞，請法官給她機會交保。

傅榆藺的律師表示，傅榆藺沒有逃亡跡象，並已坦承犯行，至於否認的犯行尚待查證，加上她並非高層，因此無羈押原因及必要，請以其他替代羈押處分方式確保她可以如期到庭受審。

蒞庭檢察官則說，傅榆藺之前就曾遭到通緝，且她所犯法條是本刑5年以上的重罪，加上本案被告有刪除資料情形，故有串滅證之虞，況且，她在詐團中扮演高層角色，所以有繼續羈押禁見的必要。

經合議庭評議後，審判長楊秀枝表示，合議庭認為傅榆藺只承認洗錢、加重詐欺等罪，卻否認私行拘禁致死、非法使人使用第三級毒品罪、組織犯罪等罪，且她涉犯的罪數高達數十罪，供詞又與其他被告不同，足認有勾串共犯之虞，加上全案被害人達307人，裁定繼續羈押禁見。

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