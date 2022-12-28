製造假車禍行刑式槍殺仇家 男自首二審仍判22年

宜蘭男子劉子琰製造假車禍，趁機採行刑式手法槍斃仇人，再自首獲減刑，高院今仍判刑22年。（記者楊國文攝）

2022/12/28 16:59

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭葬儀社員工劉子琰與羅姓男子有嫌隙，加上家人也屢遭羅男砸車、砸店，萌生殺意，先製造假車禍並叫羅男「站好」，接著當街以行刑式槍殺羅男，同時擊傷坐在副駕駛座的羅男友人吳男，導致1死1傷，劉男犯後自首，檢方依殺人等罪起訴劉男，並建請勿因自首而減刑，宜蘭地院認定符合自首規定，判刑22年，高等法院認定一審判決妥適，今仍判22年。可上訴。

檢方起訴指出，23歲的劉男與22歲的羅男是舊識，羅男積欠劉男23萬元，幾經催討未還，劉男卻聽聞羅男對外造謠稱是劉欠羅50多萬元，加上劉男與羅男妻子是小學同學，羅男與羅妻曾短暫分手，劉男當時以通訊軟體表達追求之意，羅男發現後大為光火，劉、羅2人發生爭吵，心生嫌隙。

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後來，羅男毀損劉男家人的小客車，劉男父親店鋪也遭人砸店，劉男懷疑是羅男在背後教唆，為避免家人再受牽連，劉男偕妻到嘉義工作生活。去年10月，劉男發覺羅男放話要圍剿他，深覺遭羅男逼上絕路而心生怨恨，10月13日回宜蘭，伺機殺害羅男。

去年10月19日凌晨，劉男駕車尾隨羅男駕駛車輛，製造假車禍誘使羅男下車察看，劉男持槍下車，大喊羅男名字叫他「站好」，近距離射擊2槍，其中1槍擊中羅男右前胸鎖骨處，羅男慌忙上駕駛座，劉男上前舉槍抵住羅男頭部開槍，一槍斃命，並近距離朝副駕駛座上的吳男上半身槍擊2槍，吳男舉左手護身，僅左手受傷。

凌晨2時6分左右，劉男持作案槍、彈，前往宜蘭警分局自首。

宜蘭地檢署認為，劉男行兇後雖至警局自首，但犯後矢口否認有殺害吳男犯意，無視法紀，藐視公權力，枉顧他人性命，審酌其行兇手段、兇器種類、被害人受傷程度、未將被害人送醫、未曾對被害人家屬表達歉意等情狀，其自首動機應非出於真誠悔悟，而是無法躲過法律制裁不得不自首，應不適用自首減刑規定，建請法院勿給予劉男減刑，依涉犯刑法殺人、殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

宜蘭地院認定劉男符合自首規定仍給予減刑，劉男殺人罪判刑18年、殺人未遂部分判7年、違反槍砲彈藥刀械管制條例部份判2年8月，合併應執行22年徒刑。

劉男上訴後坦承持槍殺人，仍堅稱不知車內還有吳男，否認殺人未遂犯行。高院審理認定一審判決沒有違誤，量刑妥適，今判決駁回，仍判劉男22年徒刑。可上訴。

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