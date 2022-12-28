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    男租屋處過世 家屬怒控房東未告知逕自清光遺物

    吳母昨到警局報案，氣憤房東竟在未告知家屬的狀況下，將兒子的私人物丟棄。（民眾提供）

    吳母昨到警局報案，氣憤房東竟在未告知家屬的狀況下，將兒子的私人物丟棄。（民眾提供）

    2022/12/28 15:19

    〔記者許麗娟／高雄報導〕一名年約30歲吳姓男子在高雄市三民區大順二路某大樓租屋，今年9月27日被發現在租屋處身亡，由於家人認為死因不單純，不敢到現場整理怕破壞現場，直到日前判定為自然死因，吳男的母親昨天欲前往整理，卻發現鎖已被換，經與房東聯繫，才告知已將吳男的物品全部清光由清潔隊收走，吳母不敢置信，怒控房東竟在未告知下將遺物丟棄。

    昨有吳男的友人在社群網路爆料此事，讓不少網友看了相當憤怒，記者找到吳母進一步採訪。吳母表示，兒子8月10日以每月8000元租下該房，加上預付的4000元訂金，8月10日已再付4000元租金，並繳交當月大樓管理費，9月也繳了房租，同時向大樓管理員繳了9月至明年8月共1年的管理費，這部分有兒子與房東的Line對話和管理費收據可證明。

    吳母說，不幸兒子9月27日不明原因在租屋處身亡，28日法醫驗屍，外觀雖無傷口，但家屬質疑是否有其他外力介入致死，因此請法官抽血化驗以了解真正死因，她29日有先到租屋處將吳男的筆電、手機、皮夾、證件和存摺等重要物品先行帶走，期間深怕萬一真有刑事案件致死而不敢再去破壞現場，直到前幾天判定為自然死因，昨天原打算去兒子租屋處整理時，才發現房東已換鎖。

    吳母說，兒子過世後，她有在派出所留手機號碼給房東，但房東一直未與她聯繫，透過兒子手機的Line也未能聯繫上房東，直到10月底一直未接到對方電話，11月再度透過警方聯繫，當下聯絡上時，她告知想趕快結清兒子的房租，把東西清理好將房子還給對方。

    當時房東告知吳母他人在台東山上，對於死者身亡也相當難過，甚至說不跟家屬算這段時間的房租，並說明年1月10日會回高雄再找吳母當面談，但吳母向房東要電話或用Line通訊，對方又說不習慣講電話、山上沒有網路等，讓吳母在明年約碰面前，只能被動等對方聯絡。

    吳母說，近日因與房東碰面清算房租的時間已近，昨天她帶著清潔用具欲前往兒子租屋處先行整理，才發現門鎖打不開，經大樓保全找來鎖匠，鎖匠也不敢幫她開門，當下聽到其他保全說那間已租給別人，讓她非常錯愕，只好請大樓幫忙報警。

    而在警察抵達前，才突然接到房東來電，說她兒子走了他傷心到受不了，1個月後就將他房內的東西都清光了，並說有打無號碼顯示給吳母但找不到人，稱有跟警方告知，且清完的東西已讓清潔隊帶走，但吳母說問了派出所裡的人，卻無人知情。

    吳母悲痛表示，就她和兒子女友所知，屋內的電視、冰箱都是兒子新買的，冷氣也是兒子告知房東後預先付款買的，屋內還有兒子的吉他、名牌衣服、鞋包、遊戲軟體等，甚至還有從小到大的畢業紀念冊等重要物品，認為房東怎可以在未告知家屬的情況下就將東西全丟了，而且唯一一次的通話中已告知願意結清房租，但對方卻只願意約在明年1月10日碰面談，並質疑就算打包丟到警局讓家屬認領都好，但房東不講話後直接掛她電話，目前吳母已到法院按鈴提告。

    對此，警方表示，此事件為家屬與房東間的租屋糾紛，請求警方協助雙方聯繫，吳母未在派出所提出刑事告訴，將持續協助雙方聯繫或轉介區公所調解委員會協調。

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