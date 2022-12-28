獨家》輔大副教授被控約會性侵女學生遭解聘 興訟敗訴確定

沈姓副教授被女學生爆料涉「約會性侵」，校方調查認定並無性侵害情事，但他和選修其課程的女學生有多次性行為，嚴重違反教師專業倫理，將他解聘。沈男不服興訟，要求撤銷違法處分，最高行政法院認定處分合法，判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

2022/12/28 07:49

〔記者楊國文／台北報導〕輔仁大學沈姓副教授3年前被爆料對女學生「約會性侵」，引起譁然，輔大教評會認定沈雖無性侵害情事，但他和有教學及指導關係的女學生多次發生性關係，已嚴重違反教師專業倫理，將沈男解聘、且4年內不得聘為教師，並報請教育部核准。沈男不服提告，主張解聘違法應予撤銷，最高行政法院審理則認為解聘處分合法，判沈男敗訴確定。

本案源於2019年2月間有女學生在網路爆料，因選修課程認識沈姓副教授，沈對她展開猛烈追求，甚至對她「約會性侵」，文章引起軒然大波。

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輔大2019年5月組成性平會調查小組調查，並完成調查報告，同年6月召開教評會議，依據性評會調查結果，雖認為沈男並無性侵害或利用權勢性交等犯行，但他在明顯具有教學及指導關係的前提下，與當事人女學生多次發生性關係，已嚴重違反教師專業倫理，決議將沈男解聘、且4年內不得聘為教師，並報請教育部核准。

沈男不服，提起訴願遭駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷原處分及訴願決定。

沈男主張，事發時，他和女學生是一般交往關係，並未違反女學生意願，性平會調查也認定他沒有性侵害等情事，縱使違反專業倫理，也未達重大程度，其他大學也有師生戀情事，並未解聘教師，師生戀不應成為解聘的理由，但輔大卻將他解聘，實質上等同使得他終生無法再受聘為教師，因此解聘處分違反比例原則，已屬違法。

台北高等行政法院審理指出，當事人女學生選修沈男教授的課，2人開始往來，沈男並在其住處和女學生發生多次性關係，並持續到她畢業，而她畢業後認為沈男同時與其他人有親密關係，因而感到痛苦。

北高行認為，輔大調查認定沈男並無對女學生涉及性侵害情事，也沒有校園性騷擾或性霸凌等行為，但沈男在女學生選修沈男課程期間，在沈住處多次發生性關係，已嚴重違反教師專業倫理，違反教師法第14條、「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第7條等相關規定，且輔大是經過性平會、院教評會、校教評會層層決議後依法解聘，程序一切合法，判沈男敗訴。

沈男不服，上訴最高行政院。最高行政法院認為輔大解聘處分乃於法有據，北高行判決無違誤，並無違背法令情事，判決上訴駁回確定。

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