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    首頁　>　社會

    毒駕時速破百撞上酒駕 害移工魂斷異鄉判5年

    許男吸毒後開車，還以時速逾百公里速度疾駛，造成無辜民眾慘死。（民眾提供）

    許男吸毒後開車，還以時速逾百公里速度疾駛，造成無辜民眾慘死。（民眾提供）

    2022/12/27 17:52

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化許姓男子施用毒品安非他命後開車，行經路口時以破百時速穿越，不慎撞上一名酒後騎行電動自行車的鄧姓外籍移工，鄧男被撞到腦出血，送醫後不治。彰化地院審理，法官痛斥許男吸毒後還開車上路，罔顧用路人安全，依過失致死罪判刑5年。

    判決書指出，許男因施用毒品遭判刑7月，2019年10月服刑完畢，但出獄不到一年，許男又於2020年9月23日在其住處施用毒品安非他命，並在毒品藥性作用不能安全駕駛的狀態下，仍於隔天晚上10時50分許，駕駛轎車出門。

    許男駕車沿溪湖鎮彰水路一段由南往北方向行駛，途經一處閃黃燈交叉路口，該路段速限為70公里，但許男卻以時速逾100公里速度疾駛，當時適有鄧姓外籍移工酒後騎乘電動自行車，行駛在同向內側車道，結果遭許男從後追撞，鄧男經送醫，受有顱顏創傷合併顱內出血等傷害，最後因創傷性休克死亡。

    案發後警方對許男採尿送檢，結果呈安非他命類陽性反應，安非他命濃度為1202ng/ml、甲基安非他命濃度為8583ng/ml，已超出血液限制濃度600ng/ml、200ng/ml，已達不能安全駕駛狀態。

    法官審理認為，許男無照又施用毒品，明明知道會產生情緒及活動力亢進、運動失調及產生幻覺、幻聽、妄想等精神症狀，竟還駕車上路，高速疾駛，罔顧用路人公眾安全，進而造成被害人死亡，也考量許男迄今未能與被害人家屬達成和解或彌補損害等情，審酌後判處5年徒刑。

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    鄧姓移工電動自行車被撞飛，零件散落一地。（民眾提供）

    鄧姓移工電動自行車被撞飛，零件散落一地。（民眾提供）

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