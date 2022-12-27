大老闆拒繳稅款470多萬元 一遭管收立刻還錢

行政執行官（右）要將江姓業者（左）管收，嚇得他趕快簽署分期繳納同意書。（圖：彰化分署提供）

2022/12/27 16:16

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣和美鎮一家化學原料批發公司的江姓老闆，積欠470多萬元稅款未繳，還謊稱財產已遭法院查封，法務部行政執行署彰化分署使出「殺手鐧」，向彰化地法聲請管收獲准，江男家屬立刻拿出50萬元繳納，並提供價值千萬元的透天厝做擔保，以免江男被關入「牢籠」。

彰化分署指出，64歲的江男擔任公司負責人，卻積欠勞保費、勞工退休金、健保費、汽車燃料使用費及使用牌照稅等，總計近700萬元，經彰化分署強制執行追繳280萬元，仍有連同滯納金及利息共470萬餘元未繳納。

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日前彰化分署通知江男到案報告公司財產狀況，但他拒不提出清償方案，行政執行官查得其公司於105至107年間營業銷售金額逾1億元，其中更有數十筆進出金額逾百萬元，但帳戶內資金於轉入後當天，即以轉帳或領現方式提領一空，導致戶頭保持無餘額狀態。在扣查不到下，江男還辯稱公司財產已遭廠辦房東聲請法院查封拍賣，彰化分署認定江男故意藏匿金錢及說謊，向彰化地方法院聲請管收獲准。

江男要被管收時，其胞弟與兒子立刻與彰化分署商談分期償還方案，先當場繳納現金50萬元，又提供市價1000萬元的透天厝作為擔保，保證自明年1月起會按月繳納50萬元。最後彰化分署才釋放江男，讓他能返家團聚跨年。

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